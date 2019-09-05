《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥宣布正式撤回修訂《逃犯條例》，香港中華總
商會（中總）對此表示尊重及支持。該會會長蔡冠深認為，特區政府宣布撤回修例，有助緩和近
期緊張的社會氣氛，加強各方溝通，化解矛盾，希望社會各界進行理性務實討論，凝聚共識。
該會又表示，特區政府繼早前宣布１９１億元紓困措施後，再推出額外措施支援本地工商業
界，將有助企業更靈活調配資金和調整業務部署。中總期望當局繼續與業界保持緊密溝通，因應
本港經濟走勢和個別行業需要，適時推出更多針對性支援措施。（ｃｌ）（ｚｚ）
05/09/2019 09:43
【修例風暴】中總冀港府按需要適時推出更多針對性支援企業措施
《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥宣布正式撤回修訂《逃犯條例》，香港中華總
商會（中總）對此表示尊重及支持。該會會長蔡冠深認為，特區政府宣布撤回修例，有助緩和近
期緊張的社會氣氛，加強各方溝通，化解矛盾，希望社會各界進行理性務實討論，凝聚共識。
該會又表示，特區政府繼早前宣布１９１億元紓困措施後，再推出額外措施支援本地工商業
界，將有助企業更靈活調配資金和調整業務部署。中總期望當局繼續與業界保持緊密溝通，因應
本港經濟走勢和個別行業需要，適時推出更多針對性支援措施。（ｃｌ）（ｚｚ）
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