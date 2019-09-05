  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/09/2019 19:04

《再戰明天》李克強會見德國總理默克爾，歐元區公布次季經濟增長

　　《經濟通通訊社５日專訊》明日（６日），國務院總理李克強會見德國總理默克爾，歐元區
公布第二季國內生產總值。

＊國務院總理李克強會見德國總理默克爾＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，加拿大央行副總裁斯肯布理將發表
講話，解釋央行９月４日利率決定背後的考慮。同時，加拿大央行副總裁斯肯布理在哈利法克斯
夥伴和哈利法克斯商會發表講話。
　　明日，美國副總統彭斯參加高級別會議，涉及貿易和伊朗問題。
　　明早９：３０ａｍ，中國國務院總理李克強會見德國總理默克爾。
　　明午５：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。
　　６：３０ｐｍ，俄羅斯央行貨幣政策會議，８：００ｐｍ，央行總裁納比烏里娜在利率決議
公布後舉行記者會。

＊歐元區公布第二季國內生產總值＊

　　在數據方面，明午３：３０ｐｍ，英國公布８月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由
４﹒１％下滑至３﹒４％；Ｈａｌｉｆａｘ房價月率料由下滑０﹒２％升上０﹒２％。
　　４：００ｐｍ，台灣公布８月核心消費者物價指數年率料由０﹒３４％升上０﹒４％；消費
者物價指數年率料由０﹒４％升上０﹒６５％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值（經季節調整）季率，料由０﹒４％下滑至
０﹒２％；年率料由１﹒２％跌至１﹒１％。

＊料俄羅斯央行減息０﹒２５％，美國公布非農業就業人口增長＊

　　６：３０ｐｍ，俄羅斯公布官方指標利率，料由７﹒２５％降至７％。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布８月失業率，料維持於５﹒７％；就業人口變動料由下滑２﹒４
萬增加至上升２萬。同時，美國公布８月失業率，料維持於３﹒７％；平均時薪月率料維持於
０﹒３％；年率料由３﹒２％跌至３％。美國８月非農業就業人口增長由１６﹒４萬降至１６萬
；製造業就業人口變動料由１﹒６萬下滑至５０００。
　　１０：００ｐｍ，加拿大公布８月Ｉｖｅｙ採購經理人指數（經季調）。

＊數碼通和新意網派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：大快活集團（０００５２）、華廈置業（００２７８）、
德祥地產（００１９９）和中國水務（００８５５）等。
　　公布業績的有：數碼通電訊（００３１５）和新意網集團（０１６８６）等。（ｈｏ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道05/09/2019
【交易混亂】期指破天荒停市 相關輪證牛熊證買賣差價明顯擴闊
FOCUS05/09/2019
【FOCUS】四行動顯零的突破 欠「猛藥」取信於民恐事與願違
生財有道05/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：本地地產股只宜短炒
中國故事05/09/2019
「20條」撐起家電 美的整裝待發
生財有道05/09/2019
創新藥作護城河 石藥無懼帶量採購
剖析天下05/09/2019
泰國出口旅遊轉弱 拖累經濟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金