《再戰明天》李克強會見德國總理默克爾，歐元區公布次季經濟增長

《經濟通通訊社５日專訊》明日（６日），國務院總理李克強會見德國總理默克爾，歐元區
公布第二季國內生產總值。
＊國務院總理李克強會見德國總理默克爾＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，加拿大央行副總裁斯肯布理將發表
講話，解釋央行９月４日利率決定背後的考慮。同時，加拿大央行副總裁斯肯布理在哈利法克斯
夥伴和哈利法克斯商會發表講話。
明日，美國副總統彭斯參加高級別會議，涉及貿易和伊朗問題。
明早９：３０ａｍ，中國國務院總理李克強會見德國總理默克爾。
明午５：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。
６：３０ｐｍ，俄羅斯央行貨幣政策會議，８：００ｐｍ，央行總裁納比烏里娜在利率決議
公布後舉行記者會。
＊歐元區公布第二季國內生產總值＊
在數據方面，明午３：３０ｐｍ，英國公布８月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由
４﹒１％下滑至３﹒４％；Ｈａｌｉｆａｘ房價月率料由下滑０﹒２％升上０﹒２％。
４：００ｐｍ，台灣公布８月核心消費者物價指數年率料由０﹒３４％升上０﹒４％；消費
者物價指數年率料由０﹒４％升上０﹒６５％。
５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值（經季節調整）季率，料由０﹒４％下滑至
０﹒２％；年率料由１﹒２％跌至１﹒１％。
＊料俄羅斯央行減息０﹒２５％，美國公布非農業就業人口增長＊
６：３０ｐｍ，俄羅斯公布官方指標利率，料由７﹒２５％降至７％。
８：３０ｐｍ，加拿大公布８月失業率，料維持於５﹒７％；就業人口變動料由下滑２﹒４
萬增加至上升２萬。同時，美國公布８月失業率，料維持於３﹒７％；平均時薪月率料維持於
０﹒３％；年率料由３﹒２％跌至３％。美國８月非農業就業人口增長由１６﹒４萬降至１６萬
；製造業就業人口變動料由１﹒６萬下滑至５０００。
１０：００ｐｍ，加拿大公布８月Ｉｖｅｙ採購經理人指數（經季調）。
＊數碼通和新意網派業績＊
在本港，明日開股東會的公司有：大快活集團（０００５２）、華廈置業（００２７８）、
德祥地產（００１９９）和中國水務（００８５５）等。
公布業績的有：數碼通電訊（００３１５）和新意網集團（０１６８６）等。（ｈｏ）