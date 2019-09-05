《再戰明天》李克強會見德國總理默克爾，歐元區公布次季經濟增長

《經濟通通訊社５日專訊》明日（６日），國務院總理李克強會見德國總理默克爾，歐元區

公布第二季國內生產總值。



＊國務院總理李克強會見德國總理默克爾＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，加拿大央行副總裁斯肯布理將發表

講話，解釋央行９月４日利率決定背後的考慮。同時，加拿大央行副總裁斯肯布理在哈利法克斯

夥伴和哈利法克斯商會發表講話。

明日，美國副總統彭斯參加高級別會議，涉及貿易和伊朗問題。

明早９：３０ａｍ，中國國務院總理李克強會見德國總理默克爾。

明午５：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。

６：３０ｐｍ，俄羅斯央行貨幣政策會議，８：００ｐｍ，央行總裁納比烏里娜在利率決議

公布後舉行記者會。



＊歐元區公布第二季國內生產總值＊



在數據方面，明午３：３０ｐｍ，英國公布８月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由

４﹒１％下滑至３﹒４％；Ｈａｌｉｆａｘ房價月率料由下滑０﹒２％升上０﹒２％。

４：００ｐｍ，台灣公布８月核心消費者物價指數年率料由０﹒３４％升上０﹒４％；消費

者物價指數年率料由０﹒４％升上０﹒６５％。

５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值（經季節調整）季率，料由０﹒４％下滑至

０﹒２％；年率料由１﹒２％跌至１﹒１％。



＊料俄羅斯央行減息０﹒２５％，美國公布非農業就業人口增長＊



６：３０ｐｍ，俄羅斯公布官方指標利率，料由７﹒２５％降至７％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布８月失業率，料維持於５﹒７％；就業人口變動料由下滑２﹒４

萬增加至上升２萬。同時，美國公布８月失業率，料維持於３﹒７％；平均時薪月率料維持於

０﹒３％；年率料由３﹒２％跌至３％。美國８月非農業就業人口增長由１６﹒４萬降至１６萬

；製造業就業人口變動料由１﹒６萬下滑至５０００。

１０：００ｐｍ，加拿大公布８月Ｉｖｅｙ採購經理人指數（經季調）。



＊數碼通和新意網派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：大快活集團（０００５２）、華廈置業（００２７８）、

德祥地產（００１９９）和中國水務（００８５５）等。

公布業績的有：數碼通電訊（００３１５）和新意網集團（０１６８６）等。（ｈｏ）

