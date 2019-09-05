《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）旗下衍生產品市場的電子交易系統（ＨＫ
ＡＴＳ）出現連接問題，有投資者未能進行期指買賣。
耀才證券在網站公布，期貨線路早上９：３０起出現問題，導致客戶交易香港期貨產品出現
斷線現象，引致客戶有可能未能下單，其他銀行或證券商也出現此情況，港交所正在搶修中，而
客戶交易環球期貨則不受影響。
輝立證券亦指，本地期貨系統暫時不穩，正聯絡交易所跟進，提醒客戶留意掛盤狀態及不要
重覆落盤。
港交所發言人較早前指，正了解情況並會在適時提供最新資訊。（ｓｋ）
05/09/2019 11:40
【交易混亂】衍生產品市場系統出現連接問題，證券行發通知籲注意
《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）旗下衍生產品市場的電子交易系統（ＨＫ
ＡＴＳ）出現連接問題，有投資者未能進行期指買賣。
耀才證券在網站公布，期貨線路早上９：３０起出現問題，導致客戶交易香港期貨產品出現
斷線現象，引致客戶有可能未能下單，其他銀行或證券商也出現此情況，港交所正在搶修中，而
客戶交易環球期貨則不受影響。
輝立證券亦指，本地期貨系統暫時不穩，正聯絡交易所跟進，提醒客戶留意掛盤狀態及不要
重覆落盤。
港交所發言人較早前指，正了解情況並會在適時提供最新資訊。（ｓｋ）
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