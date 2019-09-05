【交易混亂】許照中：衍生產品暫停交易不尋常，料不涉受攻擊行為

《經濟通通訊社記者金雪凝５日報道》受特首林鄭月娥宣布正式撤回逃犯條例修訂的消息帶

動，港股昨日大升近千點，惟今日港交所（００３８８）衍生產品市場交易郤迎來大混亂。港交

所旗下衍生產品市場的電子交易系統（ＨＫＡＴＳ）今早出現連接問題，有投資者未能進行期指

買賣。期後港交所於下午２時正暫停衍生產品市場交易，收市後交易時段亦暫停。



＊不涉及攻擊等破壞性行為，港交所有條文保障有關索償事宜＊



六福金融主席許照中接受《經濟通通訊社》訪問時表示，今次事件在印象中未曾出現過，認

為情況不尋常，但相信港交所系統有一定的安全性，並不存在受到攻擊等破壞性行為。

他指，近日市場都較為波動，加上昨日（５日）行政長官林鄭月娥宣布撤回逃犯條例修訂，

市場預期將出現較大波動，但今日市場波幅不大，恆指收市僅跌７點，跟股市有關連的衍生產品

市場受的影響不大，形容屬不幸中的大幸。不過有關情況令人擔心，若今日正股市場出現較大波

幅，或會為衍生產品市場的投資者帶來較大的損失。

被問到投資者能否因今次事件索償，許照中指，雖然對有關情況不太了解，但相信港交所有

條文保障自己，而且系統故障難以控制。不過他認為，由於衍生產品市場與正股市場具一定關連

性，因此發生今次事件後，港交所應該研究，當衍生產品市場暫停時，現貨市場應否亦應暫停，

以保障投資者。



＊事件對市場波動影響不大，料沒有太大損失＊



立法會金融服務界議員張華峰則表示，向港交所了解過，事件是由於電子交易系統接駁出現

問題，不涉及黑客入侵，事件對市場波動影響不大，估計沒有太大損失。

不過，他認為港交所對事件應該嚴肅處理，有專家已加緊處理，希望可以盡快修理好系統，

但暫時未知何時完成修復。他又期望港交所汲取經驗，加強保安工作。（ｓｋ）

