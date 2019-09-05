《小傳日記》死機黑天鵝，好友心慌慌；十月再貿談，魚缸唔再淡？

《小傳日記》魚缸噚日（４日）因為有人放風話香江特首林鄭月娥宣布正式撤回修訂《逃犯

條例》，先行偷步炒近千點收市，而林鄭噚日傍晚亦都一如預期咁宣布撤回，暫時滿足咗示威者

既五大訴求入面嘅其中一個。不過，有示威者話唔收貨，會繼續進行抗爭去表達訴求，即係話香

江政局仍然未擺脫困境。另外，侵侵噚晚亦都再出嚟發噏風，話如果神州繼續拖延落去，會喺第

二第二任期內對北京展現更強硬嘅立場咁話，「孖屐」亦再擔心兩國貿易戰會再升溫。

喺仍然有咁多不明朗因素之下，魚缸今日朝早低開１０點後，但隨後公布指中美雙方同意

１０月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，魚缸即時有反應，加上神州話短線內可能

會降準，「孖屐」氣氛即時高漲，Ａ場更神勇衝破三千關，魚缸一度升１７４點高見

２６６９７。不過，缸友始終對後市唔係太樂觀，下晝仲受生發發（００３８８）出現交易系統

「黑天鵝」，期指等衍生產品孖屐下晝２點後暫停，係「八七股災」四日停市以來嘅首次，孖屐

頓失部分對沖渠道，風險驟增，現貨魚缸即插水，一度最多蒸發２４０點，低見２６２８３點。

尾市有資金趁低吸納，最終全日只係回吐７點，報２６５１５點，主板成交近８３２億銀減少逾

兩成八。國貨佬指數報１０３８４，高９５點或近１巴仙。

Ａ場造好，上證指報２９８５，升２８點或近１巴仙。深成指報９７８３，升８３點或近

１巴仙。兩市成交共７９７５億人仔係４月下旬以來最高。

大隻藍戰士個別發展，大象（００００５）跌逾半巴仙，報５７﹒５銀；ＱＱ

（００７００）升２毫子收３４１﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）挫逾１巴仙，報７８﹒５５銀

；神州移動（００９４１）唔見近半巴仙，報６６﹒０５銀。



＊瑞聲搶風頭舜宇好忽悠，中通服拔籌鐵塔續浮游＊



話就話中美貿易會談Ｐｏｓｔｐｏｎｅ咗，但俗語都有話，遲到好過無到丫嘛！貿易戰敏感

度高嘅手機設備股當然Ｈａｐｐｙ啦！適逢下星期蘋果公司舉行產品發布會，瑞聲

（０２０１８）作為佢嘅最大聲學零件供應商，無懼生發發期指死機，午後愈升愈有，一度飆升

一成三，高見３９﹒４５銀，最終仍然收升一成二，報３９﹒１銀，係最叻仔嘅藍戰士，亦都創

咗逾半年嚟最大單日升幅。舜宇（０２３８２）早段曾經軟近１巴仙，但之後好快重拾升勢，一

度炒上近半成見過１１５﹒７銀，收市仍升逾２巴仙，報１１３﹒３銀；比亞迪電子

（００２８５）同鴻騰精密（０６０８８）就分別彈到逾８巴仙同埋近６巴仙，報１０﹒５４銀

同３﹒５５銀。

手機設備佬勁，５Ｇ佬都唔弱。中通服（００５５２）抽升逾半成，報４﹒７銀；長飛光纖

（０６８６９）揚逾３巴仙，報１３﹒３銀。貿易戰風眼股中興（００７６３）亦跟升３巴仙，

報１９﹒５８。不過，鐵塔（００７８８）就認真唔爭氣，早段最多升逾２巴仙，上過１﹒９銀

，但之後都碌返落嚟，曾經要倒跌近１巴仙添，最終收市無起跌，報１﹒８６銀，叫做繼續守得

住條２０天線（約１﹒８３６銀）嘅。



＊孖屐望降準海通彈到盡，港交所壞機券商受打擊＊



由於「孖屐」憧憬人行「降準」，神州券商佬都急彈。海通證券（０６８３７）跳高近５巴

仙，報８﹒４７銀，係全日表現最好嘅國貨佬。中信証券（０６０３０）踢高近４巴仙，報

１５﹒４２銀。華泰六八八六（０６８８６）攀高逾３巴仙，報１２﹒５銀。神州銀河

（０６８８１）彈起近４巴仙，報４﹒１３銀。中信建投証券（０６０６６）起飛近４巴仙，報

６﹒０３銀。

生發發個電子交易系統出現長時間嘅連接問題，為維護「孖屐」有序，生發發喺下晝２點正

暫停衍生產品交易。生發發埋單軟腳不足半巴仙，報２４７﹒２銀。本地券商佬就表現不一，金

利豐金融（０１０３１）鏟起逾２巴仙，報１﹒０６銀；民眾金融（００２７９）彈起逾１巴仙

，報０﹒１８１銀；海通國際（００６６５）跳高逾２巴仙，報２﹒３１銀；國泰君安國際

（０１７８８）趴低逾２巴仙，報１﹒３銀。高銀金融（００５３０）仆低８巴仙，報２﹒７６

銀。



＊金屬價炒高金礦佬風騷，政策料出台車佬獲青睞＊



噚晚花旗國十年期國債收益率撻低到三年低位，「孖屐」焦點又放返去經濟擔憂，金價亦都

跳高到六年新高，金礦佬因而起哄。紫金礦業（０２８９９）踢高逾１巴仙，報２﹒９銀。神州

黃金國際（０２０９９）省鏡升逾１巴仙，報８﹒５７銀。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）有

力撐微漲近半巴仙，報１１３９銀。其他金屬資源佬都有缸友撐實，五礦資源（０１２０８）鏟

高逾６巴仙，報１﹒８７銀；洛陽鉬業（０３９９３）同樣踢高逾６巴仙，報２﹒４６銀；神州

鋁業（０２６００）生猛升近２巴仙，報２﹒３７銀；江銅（００３５８）踢高近２巴仙，報

９﹒１６銀。

神州商務部話，調查同研究緊啲神州砵砵車，等到適當嘅時候就會出台措施，撐實一眾砵砵

車。廣汽（０２２３８）鏟高近半成，報７﹒５３銀，結束三連陰兼三連跌。藍戰士吉利

（００１７５）繼續踢高近４巴仙，報１２﹒６２銀。長汽（０２３３３）起哄逾３巴仙，報

５﹒０８銀，收復咗十天線（約４﹒９７銀）。比亞迪（０１２１１）繼續生猛升近３巴仙，報

４０﹒３５銀。東風（００４８９）走高２巴仙，報７﹒１２銀。北汽（０１９５８）亦升逾半

巴仙，報４﹒５１銀。請請！



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