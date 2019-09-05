《真知灼見－溫灼培》英鎊只能短炒未能長持

《真知灼見》英國下議院周三晚（４日）通過阻止硬「脫歐」，英鎊匯價隨即應聲反彈上

１﹒２２美元之上。今早（５日）於亞洲市場報１﹒２２４４美元。自今年５月２４日文翠珊宣

布辭去首相職務，及市場開始估計約翰遜有機會登上首相職位後，英鎊匯價便隨即跌穿１﹒２５

美元的重要支持。主要是因為市場擔心約翰遜有能力擺脫國會的制遏實行硬「脫歐」路線。但現

在看，約翰遜仍是擺脫不了國會，其所能做似乎仍是有限。單憑這一改變，提防英鎊匯價短期技

術上有可能挑戰１﹒２５美元水平，即返回文翠珊時代的英鎊波幅範圍底部。



基於英國國會阻止了英政府作出「硬脫歐」的可能，即英政府必須要與歐盟達成協議才可

「脫歐」。以現在距離１０月３１日的「脫歐」期限只剩餘不足兩個月，要在期限前與歐盟達成

複雜的「脫歐」協議已近乎沒可能。亦即，很大機會英國的「脫歐」日期將要延遲。而按工黨建

議，「脫歐」日期可能要押後到明年１月３１日。另外，據約翰遜早前指，如國會阻止其於１０

月３１日「脫歐」，他下一步可能會提前大選。不過據了解，在周三晚的國會投票中，同時否決

了約翰遜提出的提前大選要求。



即使出現上述轉變後，筆者估計英鎊有機會重上１﹒２５美元水平，但建議大家投資者也不

要對英鎊前景過於樂觀。首先，約翰遜始終有別於文翠珊，其硬「脫歐」路線鮮明。他一日在位

英鎊始終有下跌風險。其次，英國第二季ＧＤＰ按季已見收縮０﹒２％，其第三季ＧＤＰ出現收

縮的機會亦大。一旦英經濟出現衰退，這可會驅使英倫銀行大舉推寬鬆貨幣政策不利於英鎊。



策略上，因應上述因素的轉變。不排除英鎊本周所見位置１﹒１９５７美元（根據路透社數

字）可能會是英鎊暫時的低位。相反，技術上不排除英鎊的波幅範圍上移至１﹒２１－１﹒２５

美元間，直至約翰遜提出新「脫歐」方案。另外，假使筆者對英鎊的分析正確，可想象歐元亦有

機會隨英國「脫歐」氣氛改善而上，短期返回１﹒１１美元水平。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

