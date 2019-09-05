【政策解讀】民行：９月很大機會實施普遍降準與定向降準　

《經濟通通訊社５日專訊》國務院總理李克強４日主持召開國務院常務會議，釋放穩增長政

策加碼信號，「普遍降準」與「定向降準」的提法更是意味著貨幣政策預調微調力度不小，降準

可期。



＊整體降低存款準備金率０﹒５個百分點＊



民生銀行首席宏觀分析師溫彬表示，從國內外宏觀經濟形勢和貨幣政策方向看，內地的法定

準備金率有下降的空間和必要。從時間看，９月很大機會實施普遍降準與定向降準相結合的政策

。從具體措施看，他建議，可以整體降低存款準備金率０﹒５個百分點，同步對支持普惠金融力

度較大的金融機構再額外降低０﹒５個百分點。

溫彬認為，盡管使用中期借貸便利（ＭＬＦ）也可以增強市場流動性，但是對於銀行來說成

本較高，而且只有部分金融機構能夠獲得ＭＬＦ。所以要確保市場的流動性合理充裕，需要普遍

降準，下調較高的存準率。如果擔心普遍降準以後的資金流入產能過剩領域、房地產領域，確保

精準使用降準資金，那需要與定向降準相結合，形成政策引導，確保資金流入普惠金融、小微企

業等領域。



＊ＬＰＲ若降到４﹒２％，可穩定市場預期＊



另外，８月人民銀行改革完善了貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，各銀行在新發放的

貸款中需主要參考ＬＰＲ定價。因此融資成本是否降低，要觀測ＬＰＲ定價的變化。溫彬指，要

降低ＬＰＲ報價中的加點部分的點數，短期內降低銀行風險溢價成本的效果不會很明顯，最直接

有效的辦法就是降低存款準備金率，進而減少銀行通過公開市場獲得資金的數量，降低負債成本

。

他亦預計ＭＬＦ利率也將迎來下調的時機，再結合降準，將有助於９月２０日新一次ＬＰＲ

報價價格下降。如果其能夠從４﹒２５％下降到４﹒２０％，對於穩定市場預期，穩定投資消費

，切實降低實體經濟融資成本，確保經濟運行在合理區間，是非常有必要的。（ａｃ）

