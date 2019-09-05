【貿易開戰】信安：中美貿易戰如何影響中美兩國經濟？

《環富通基金頻道５日專訊》信安環球投資基金經理韓東暉表示，中美貿易爭議對環球經濟

來說顯然是一個負面因素。但同時，目前的經濟更多是受到周期性力量而影響。自２０１５年以

來，美國聯儲局共加息九次，直至近期才下調利率；在去年１１月之前，聯儲局的言論一直強硬

；而孳息曲線已呈倒掛。至於中國作為全球第二大的經濟體，則一直致力推動供給側改革，並在

２０１７年和２０１８年進行減少使用金融槓桿，這亦導致其經濟出現周期性下行。在過去

１２個月，中國的進口放緩速度高於出口，反映經濟面對上述周期性影響。

樂觀地看，中美兩國均需要時間進行調整，意味實施全面貿易制裁的可能性不大，加上全球

貨幣政策開始轉趨寬鬆，環球經濟有望出現周期性反彈。近年，淨出口已並非中國經濟增長的最

主要動力，中國繼續有空間透過制定合適的國內政策及推動結構性改革，以安然度過這場貿易風

暴。無可否認，有關的調整不容易，該行唯有觀望未來１２個月的局勢發展。



＊對哪些國家╱地區較有信心＊



在國家╱地區方面，該行看好澳洲、台灣和馬來西亞。

澳洲作為一個已發展國家，但同時與新興國家亦有緊密的連繫，擁有區內最佳的企業管治水

平，因此能夠持續提供能具吸引力並能跑贏的個股。以全球標準來看，澳洲當地的軟件業亦別具

競爭力，能與亞洲區側重硬件的科技業相輔相成。因此該行相信將能夠締造表現出色的企業並在

股市上獲取具相當的回報。同時間，當地資源業亦為投資者提供通脹的保障。

另外，該行看好台灣的主要原因是台灣在科技業例如雲端運算、５Ｇ技術和數據中心方面的

增長前景均利好當地企業盈利。此外，該行對馬來西亞的前景感到樂觀，以估值看來具有一定吸

引力。作為跨太平洋夥伴關係協議的成員國，馬來西亞已減低對商品的依賴，並且積極發展當地

半導體相關的技術；這個國家更有機會能受惠於中美貿易爭議。

該行會對中國保持相對中性或偏低比重；至於在行業方面，將對大中華房地產和工業採礦業

兩大行業保持相對中性或持較低比重。該行建議投資者應審慎選股，集中於擁有個別動力或對於

宏觀經濟和貿易爭議敏感度較低的股票，例如與消費升級、５Ｇ資本開支、智能運算或醫療改革

等相關的股票，從而應對下行風險。



＊亞洲市埸現階段是否值得增持＊



利率上升風險值得密切關注，因為加息風險有可能導致債券資產的投資估值大幅下跌。同時

，該行亦對通脹能長期保持現行低水平的信心不大。因此，投資者在檢討投資組合時，應謹記通

脹對沖為一個重要的考慮因素。

該行相信亞太區市埸長期存在投資價值，因為亞太區擁有利好的人口結構、科技基礎和金融

樞紐。貿易爭議只會將供應鏈從亞太區的一端轉移至另一端，但整體而言，在可見將來，亞洲整

體仍將能夠保持環球製造業樞紐的地位。從估值角度出發，以ＭＳＣＩ綜合亞太（日本除外）指

數作基準，亞太區市場現時的市帳率為約１﹒４８倍，而金融危機爆發前則為２倍，因此按歷史

標準來看，亞太區的估價實在吸引。（ｈｏ）

