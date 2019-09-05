《積金攻略－梁潘月寶》預設投資策略因時制宜，調控風險

《積金攻略》強積金「預設投資策略」俗稱「懶人基金」，是一個標準及設有收費上限的強

積金投資策略。市場上基金選擇花多眼亂，「預設投資策略」正正適合沒有時間研究各類基金或

不打算作出基金選擇的成員。

「預設投資策略」透過於不同年齡，按照預定的百分比，來投資於兩項成分基金，即「核心

累積基金」與「６５歲後基金」，旨在平衡長期風險與回報。前者一般分配資產６０％至環球股

票（較高風險資產）和４０％至環球債券（較低風險資產）。而後者則一般持有２０％環球股票

和８０％環球債券。



＊自動降低風險，穩中求進＊



「預設投資策略」的一大特點，就是自動降低風險的設定，隨著成員年齡增長而自動減少投

資於較高風險資產，並相應增加投資於較低風險資產，藉此平衡投資風險。例如在５０歲前，帳

戶內的所有強積金會投資於核心累積基金。到了５０歲至６４歲，帳戶內的核心累積基金每年逐

步減持，並相應增持「６５歲後基金」，直至６４歲為止。及至６４歲後，帳戶內的所有強積金

均會投資於「６５歲後基金」。

由於年紀較輕的計劃成員的投資年期相對較長，所以較能承受金融市場的起跌，投資相對較

大風險的產品，可望爭取較大的預期回報。相反，較接近退休年齡的計劃成員，須在較短的投資

期內應付投資周期的轉變，一旦資產價值大跌，他們只能以有限的時間收復失地，所以他們能承

受風險的能力相對較低，因此應減低投資風險。



＊環球投資分散地域風險＊



此外，「預設投資策略」基金採納環球分散的投資原則，並運用不同類別的資產，包括環球

股票、固定收益、貨幣市場工具和現金，以及強積金法例容許的其他類別資產。環球投資有效分

散地域風險，平衡投資回報。

除了「預設投資策略」，另一個「目標日期基金」亦具備相似的特點。「目標日期基金」通

常是長期投資，適合有明確「目標日期」（例如退休日期）的人士。隨著目標日期臨近，「目標

日期基金」通常會調整資產分配，漸漸趨向較為保守，減少股票的比重，同時增加債券、現金及

現金等比重，大家亦可作為參考。

總括而言，「預設投資策略」考慮到成員距離退休的年期，適當地調控風險。加上即使已退

休，「預設投資策略」也考慮到股票配置的重要性，令回報穩中求進。計劃能夠協助成員持續地

安享退休生活，而非只是協助他們「到達」退休之日，貼心照顧退休後的經濟需要。強積金投資

直接影響將來的退休儲備，大家不能掉以輕心，有需要的話可參考理財顧問的意見，建立適切的

退休方案。《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

