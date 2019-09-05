本港衍生產品市場午後突然暫停，恒指全日反覆收２６５１５跌７點

《經濟通通訊社日５日專訊》港股今日先升後跌，衍生產品市場交易暫停，投資者失去部分

對沖風險渠道，現貨市場一度受壓，主板成交亦見縮減。

港股上日急升９９５點，特首林鄭月娥昨日傍晚一如市場預期正式公布撤回修訂逃犯條例。

美股隔晚升約１％，港股昨日急升後今早靠穩，低開１０點報２６５１２，受中美雙方同意

１０月初在華盛頓舉行第十三輪高級別經貿磋商，港股倒升一度漲１７４點見２６６９７，再創

出一個月高位。然而，港交所（００３８８）衍生產品市場電子交易系統（ＨＫＡＴＳ）早上出

現事故，期貨投資者未能電腦落盤，成交改以人手操作，及至下午２時起，需要暫停整個衍生產

品市場交易，投資者未能對沖風險，現貨市場即時急跌，恆指一度挫２４０點報２６２８３。然

尾市跌幅收窄，資金在競價時段吸納，恆指最新收復大部分失地，收２６５１５，跌７點，主板

成交８３１﹒５９億元減少２８﹒５％。國企指數收１０３８４，升０﹒９３％或升９５點。

期貨市場下午２時起暫停，即月恆指期貨最後交易價報２６４３８，跌３８點，低水

７８點，成交只有１９４３１張。即月國指期貨報１０３４６，升７４點，低水３８點，成交

１１５９９張。

上證綜合指數報２９８５，升２８點或升０﹒９６％，成交３４０２﹒０１億元人民幣。

深證成分指數報９７８３，升８３點或升０﹒８６％，成交４５７３億元人民幣。

５０隻恆指成分股中，２３隻上升，２６隻下跌，１隻持平。



＊中美下月舉行高級別磋商，瑞聲科技急升１２％＊



港交所旗下衍生產品市場的電子交易系統（ＨＫＡＴＳ）自今日早上起出現連接問題，有投

資者未能進行期指買賣，並於午後開市後突然停止進行交易。港交所收跌０﹒３２％，報

２４７﹒２元。其他本地證券股個別發展，耀才證券（０１４２８）跌２﹒１９％，報

１﹒３４元；新鴻基公司（０００８６）跌０﹒２９％，報３﹒４１元；第一上海

（００２２７）升２﹒３８％，報０﹒４３元；英皇證券（００７１７）漲１﹒７１％，報

０﹒２３８元。

中美同意舉行經貿高級別磋商，貿易戰憂累降溫，加上蘋果公司將於當地時間９月１０日舉

行發表會，市場估計會發布ｉＰｈｏｎｅ １１、ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ及

ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ Ｍａｘ三款手機，瑞聲科技（０２０１８）即時受捧，全日抽升

１２﹒０３％，報３９﹒１元為升幅最大恆指成分股。其他手機設備股普遍向上，舜宇光學

（０２３８２）升２﹒３５％，報１１３﹒３元；比亞迪電子（００２８５）升８﹒２１％，報

１０﹒５４元；丘鈦科技（０１４７８）升３﹒３４％，報７﹒７４元；鴻騰（０６０８８）漲

５﹒６６％，報３﹒５５元。



＊本港地產股昨急升今回吐，九置挫３％最差藍籌＊



特首昨日傍晚正式撤回修訂《逃犯條例》，本地地產股及收租股昨日偷步而上，今日見大幅

回吐，九龍倉置業（０１９９７）跌３﹒１３％，報４４﹒８５元，為跌幅最大恆指成分股；太

古地產（０１９７２）軟２﹒０４％，報２６﹒４５元；長實集團（０１１１３）回吐

１﹒７８％，報５５﹒２元；新地（０００１６）挫２﹒８７％，報１１５﹒１元；新世界

（０００１７）跌２﹒８３％收１０﹒３００元；恆地（０００１２）更跌３﹒１％，收

３７﹒５元。



＊中資金融股炒降準建行升近２％，內房股個別走＊



國務院總理李克強上日主持召開國務院常務會議，指出要及時運用「普遍降準」和「定向降

準」等政策工具，引導金融機構完善考核激勵機制，將資金更多用於普惠金融，加大金融對實體

經濟特別是小微企業的支持力度。內房股今日個別發展，中資金融股普遍向上。內房股中，華潤

置地（０１１０９）升１﹒９８％報３３﹒４５元；中海外（００６８８）跌０﹒２％，報

２５﹒６元；碧桂園（０２００７）軟０﹒７７％，報１０﹒３２元；中國恆大（０３３３３）

升１﹒８９％，報１７﹒２６元。中資金融股中，建行（００９３９）升１﹒７％收５﹒９９元

；工行（０１３９８）漲１﹒３８％，報５﹒１４元；國壽（０２６２８）揚０﹒９６％，報

１８﹒８６元；平保（０２３１８）升１﹒１４％，報９３﹒２５元；海通證券（０６８３７）

升４﹒７％，報８﹒４７元；廣汽集團（０２２３８）漲４﹒５８％，報７﹒５３元；中信証券

（０６０３０）亦升３﹒９１％，報１５﹒４２元。（ｅｃ）

