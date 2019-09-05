  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/09/2019 11:33

【修例風波】林鄭拒認後知後覺，無正面回應引緊急法鋪路的惴測

　　《經濟通通訊社５日專訊》》行政長官林鄭月娥昨日（４日）透過電視講話宣布正式「撤回
」《逃犯條例》修訂議案。林鄭月娥今日早上見記者時，拒認時至今日方宣布撤回修訂是後知後
覺，對於行動是否為引緊急法鋪路，她未有正面回應，只表示將行動揣測成某一行為並不正確。
　　林鄭月娥被問及香港人在３月已要求撤回修訂，６月提出五大訴求，為何要到８名人士去世
、多人被捕後才宣布「撤回」，為如此後知後覺、是否為緊急法鋪路、及監警會主席梁定邦已表
明監警會無權力搜證，為何仍不願成立獨立調查委員會。
　　林鄭回應指，昨日提出四個行動，是為香港困局走出一步，她稱８月１８日已提及會在相對
平靜，沒暴力衝突時找時機設一個對話平台。她表示，近日與不少人見面，有來自不同政治立場
、背景，清楚聽到展開對話前要有基礎，故昨日公布的四個行動，作為對話前的基礎，認為將行
動揣測成某一行為並不正確。
　　她又稱監警會專責處理警方問題，處理個別警員或警務處事情，由始至終她都認為應用好法
定機制，而非另設委員會。她強調監警會將會進行客觀、認真、持平的工作，加上監警會已成立
專責組，會向監警會委員交代，又有海外專家加入。她承諾有關報告將全面公開，報告內提出的
建議亦一定認真跟進。（ｆｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事05/09/2019
「20條」撐起家電 美的整裝待發
生財有道05/09/2019
創新藥作護城河 石藥無懼帶量採購
剖析天下05/09/2019
泰國出口旅遊轉弱 拖累經濟
國際動態05/09/2019
憂中美硬撼 外資行降華明年GDP至5.7%
剖析天下05/09/2019
美威脅推權力法 中國夠招應對？
香港政情04/09/2019
【修例風暴】特首林鄭月娥透過電視講話宣布正式「撤回」修例
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金