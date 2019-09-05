【修例風波】林鄭拒認後知後覺，無正面回應引緊急法鋪路的惴測

《經濟通通訊社５日專訊》》行政長官林鄭月娥昨日（４日）透過電視講話宣布正式「撤回

」《逃犯條例》修訂議案。林鄭月娥今日早上見記者時，拒認時至今日方宣布撤回修訂是後知後

覺，對於行動是否為引緊急法鋪路，她未有正面回應，只表示將行動揣測成某一行為並不正確。

林鄭月娥被問及香港人在３月已要求撤回修訂，６月提出五大訴求，為何要到８名人士去世

、多人被捕後才宣布「撤回」，為如此後知後覺、是否為緊急法鋪路、及監警會主席梁定邦已表

明監警會無權力搜證，為何仍不願成立獨立調查委員會。

林鄭回應指，昨日提出四個行動，是為香港困局走出一步，她稱８月１８日已提及會在相對

平靜，沒暴力衝突時找時機設一個對話平台。她表示，近日與不少人見面，有來自不同政治立場

、背景，清楚聽到展開對話前要有基礎，故昨日公布的四個行動，作為對話前的基礎，認為將行

動揣測成某一行為並不正確。

她又稱監警會專責處理警方問題，處理個別警員或警務處事情，由始至終她都認為應用好法

定機制，而非另設委員會。她強調監警會將會進行客觀、認真、持平的工作，加上監警會已成立

專責組，會向監警會委員交代，又有海外專家加入。她承諾有關報告將全面公開，報告內提出的

建議亦一定認真跟進。（ｆｗ）（ｚｚ）

