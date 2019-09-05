【修例風暴】林鄭再拒成立獨調會，重申昨已對五大訴求作清楚回應

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥昨日（４日）透過電視講話宣布正式「撤回」

《逃犯條例》修訂議案。林鄭月娥今日早上見記者時多次被問及為何不成立獨立調查委員會，她

則再次重申認為有監警會已足夠，並認為會方可以客觀持平地工作。

五大訴求中，成立獨立調查委員會於香港民意研究所的民調中一直最多人支持，近日亦有建

制派議員認為成立委員會是解決困局的唯一方法，但林鄭月娥卻未有回應。記者問林鄭月娥是否

已就此訴求「落閘」，及將如何回應其他訴求。

林鄭表示，昨天已經就五大訴求清楚說明。她再重申，監警會已有法定、獨立的機制，職權

範圍屬最客觀，持平，所以不認同另設獨立調查委員會。至於為何沒有委任泛民背景人士加入監

警會，林鄭月娥指在現時社會對立、立場先行的情況下，監警會成員應該更中立，持平、客觀，

認為無政治背景的人士較為適合。她認為，不應說監警會被某些背景的人主導，又認為新增的兩

名成員可增加中立性。

至於其他訴求，她希望大家留意部分訴求違反法治精神，若不追究被捕人士是偏離法治精神

。她認為外國發現大型騷亂的經驗顯示，一定有遠因近因，正如在６月已停止修例工作，為何仍

有示威，反映社會仍有深層次問題。

另外，林鄭表示，提出與官員落區，為直接聽民意，不存在聆聽某部分市民的民意，強調政

府會聆聽來自不同階層、政治背景和立場的聲音，又稱自從公布會構建對話平台，已收到不同團

體、組別希望與政府對話，每個建議都會認真考慮研究，她指爭取社會信任不可偏聽。

她表示，落區市民或會就政策有不同意見，此時政府當然會作出相應的回應，但強調不存在

為《施政報告》動員。（ｆｗ）（ｚｚ）

