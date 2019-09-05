【香港政情】廉署起訴１７人涉種票賄選，以假資歷助成ＩＴ界選民

《經濟通通訊社５日專訊》廉政公署過去３日（２日至４日）分兩宗案件先後起訴１７名人

士，當中包括一個的士協會的五名理事會成員，控告他們涉嫌參與賄選及種票勾當，致使多名人

士以虛假資歷登記成為資訊科技界功能界別（資訊科技界）的選民，以便他們在２０１６年立法

會換屆選舉中投票予某候選人。

首宗案件的１４名被告明日（６日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。１４名

被告被控共１２項罪名。其中５名被告為的士司機從業員總會（的總）的５名理事會成員及１名

職員，包括會務總監李為民；副秘書長楊耀鴻；財務總監王宣麗；幹事雷亞福；及文員潘秀芳。

另外９名同案被告則是理事會成員的親友。

其中一項串謀控罪被告為李為民、雷亞福等共４人涉嫌於２０１６年４月１４日至９月４日

期間，一同串謀和與其他身分不詳的人串謀，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向共３６

名人士提供每人１０００元，作為他們投票予某候選人的誘因。

第二宗案件的３名被告明日（六日）在東區裁判法院答辯。被告為的總幹事李林昌；的總會

員陳俊成；陳俊成的女兒陳曉彤。控罪指他們涉嫌於２０１６年４月２７日至９月４日期間，一

同串謀和與其他身分不詳的人串謀，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向陳俊成、陳曉彤

及陳氏的兩名家庭成員和一名友人提供每人１０００元，作為該５人投票予某候選人的誘因。（

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