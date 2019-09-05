《股金豐采－涂國彬》金價暫反覆，白銀勢增強

《股金豐采》全球經濟增長放慢，央行不得不轉變貨幣政策，以及地緣政治風險包括中美貿

易戰和英國脫歐問題等，形成了對於金銀來說非常利好的環境。黃金從６月開始轉強，一路升破

多個阻力位，到近期有調整，反覆挑戰１５５０美元，但始終維持升勢。白銀在近期的表現相當

強勁。發力要比黃金晚，從７月下旬開始，白銀的上行動能才增強。進入９月比黃金更強，白銀

很快升破１９美元，相信突破２０美元也不會太遠。



＊鉑金追落後＊



鉑金從６月開始並沒有跟隨黃金上漲，而是在８００至９００美元區間上落。情況直到８月

尾才發生變化。從８月最後一周開始連續走高，上行動能明顯增加，升勢還延續到９月，到９月

４日為止，已經連續上漲七日，累計１５％漲幅，９月５日早段更是突破１０００美元大關，再

創新高。鉑金在短期內反彈幅度大，是在追落後。不過，目前可能有略作調整的需要，但新高仍

可期。



＊鈀金或挑戰１６００＊



鈀金相對來說是貴金屬市場中較弱的。經歷了３月尾的大跌，鈀金在兩個多月的調整後，於

６月又重新反彈，７月甚至挑戰１６００美元。但８月初，鈀金跟隨其他風險資產做出回調，好

在１４００美元有承接，在近兩個月內主要在１４００至１５００美元區間。直到８月３０日上

行動能急增，升破５０日線，徹底回補了８月以來的跌幅，升勢延續到９月，但動能不及其他貴

金屬，畢竟還有需求端的擔憂。相信後市有機會再次挑戰１６００水平，但要想重新回到之前的

大升勢較難。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

