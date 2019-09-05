《鍾之日記》降準預告Ａ場漲，港所死機衍生停

《鍾之日記》９月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



港股昨日（４日）盤中憧憬特首林鄭月娥撤回《逃犯條例》，全日急升９９５點，到了當日

傍晚林鄭一如市場傳聞，正式公布撤回修訂案，香港民眾歷經長達近３個月的示威行動，期間過

千人被警察拘捕，終於換來政府滿足民間其中一項訴求，至於其他四大訴求則依然不獲應承。林

鄭今早見記者時強調，政府希望架設一個對話平台，撤回修例只是為對話建立基礎，和近日的社

會衝突無直接關係。

遲到三個月的「撤回」二字，仍沒能阻止昨晚旺角警署及寶琳港鐵站爆發警民衝突，顯示港

股昨日對事態判斷過度樂觀，香港困境仍未到修復的節點。

港股今早靠穩低開１０點，受中美雙方同意１０月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別

磋商，加上國務會議釋放降準預期，港股倒升一度見２６６９７，上升１７４點，創一個月高位

。

正當投資者準備趁高沽貨套現之時，市場上竟然飛來一隻黑天鵝，港交所（００３８８）衍

生產品市場的電子交易系統（ＨＫＡＴＳ）今早出現事故，導致很多期貨投資者未能電腦落盤，

成交以人手操作，下午２時起港交所決定暫停衍生產品市場交易，期貨投資者未能對沖風險，導

致現貨市場即時急跌，恆指一度倒跌２４０點報２６２８３，然而尾市跌幅收窄，資金在競價時

段吸納，恆指最新收復大部分失地，收２６５１５，跌７點，主板成交８３１﹒５９億元減少

２８﹒５％。

耀才證券（０１４２８）執行董事兼行政總裁許繹彬對本通訊社表示，由於林鄭今早回應撤

回逃犯條例修訂事宜，會令期指市場出現較波動情況，但今早即月恆指期貨成交張數只有１﹒８

萬張，僅平日成交的三分一左右，估計１００人中只有１人能成功進行交易。



＊Ａ場一度衝上三千，大成交配合＊



市場憧憬本月降準，再加上中美雙方確認於１０月初在華盛頓舉行貿易會談，Ａ場顯著高開

後升幅急速擴大，滬綜指半日突破三千關，是自今年７月５日以來首次返回三千關之上。惟該位

置沽壓湧現，午後升幅收窄，最終全日升０﹒９６％，連升四日，報２９８５﹒８６點，三千關

得復失；深成指全日升０﹒８６％。兩市全日成交７９７５億元人民幣，不但按日大增３２％，

更創下自今年４月２２日最高成交額；外資連續第六日支持，全日淨流入Ａ股９１﹒８２億人民

幣。



＊國務會議提普遍降準，大摩指措施仍屬被動＊



國務院昨日舉行常務會議，提出加快落實降低實際利率水平的措施，及時運用普遍降準和定

向降準等政策工具，引導金融機構完善考核激勵機制，將資金更多用於普惠金融，加大金融對實

體經濟特別是小微企業的支持力度。

國務會議提出「定向降準」甚至是「普遍降準」，意味著寬鬆政策加碼，市場認為「普遍降

準」的提法超出此前的預期，有利股債價格短期走勢。招商宏觀認為，「普遍降準」一方面有利

於向金融機構提供「便宜」且長期的資金支持普惠金融、小微企業融資，在一定程度上也有利於

解決流動性分層的問題；另一方面也為第四季潛在的債券供給提供了對沖的選項。

大行普遍預期，最快本月中會下調中期借貸便利（ＭＬＦ）的利率，以助降低貸款市場報價

利率（ＬＰＲ）和借貸利率水平。大摩指，在經濟下行壓力加大的環境之下，這些措施依然是被

動和屬防御性。與第一季的寬鬆政策比較，刺激普遍信貸增長的力度可能相對溫和，而基建投資

將適度增加，只會抵銷部分製造業投資和房地產市場放緩的影響，故短期經濟增長前景仍黯淡。

不過市場依然憧憬活水進場，中資券商股走強，國泰君安（０２６１１）飆６﹒５％，廣發

証券（０１７７６）大漲５％，海通證券（０６８３７）升４﹒７％，中信証券（０６０３０）

漲３﹒９％，中金公司（０３９０８）升３﹒４％，招商證券（０６０９９）亦揚升３％。

內銀股亦受提振，招行（０３９６８）升２﹒８％，徽商銀行（０３６９８）升２﹒４％，

建行（００９３９）升１﹒７％，工行（０１３９８）升１﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

