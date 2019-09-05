《投資心得－潘鐵珊》騰訊發展多元化，金融業務表現卓越

《投資心得》目前環球市場均出現避險情緒，故即使港股在技術超賣下稍作反彈，但相信亦

只屬「有波幅而無升幅，有反彈而無大升」之格局而已。「股王」騰訊（００７００）股價近日

自３２０元附近顯著反彈，近日回補上周下跌裂口至３３０元，順勢重越２０天線，至３３５元

附近。



＊已發展起三種業務生態＊



騰訊目前已發展成三種生態。一是２Ｃ（Ｔｏ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ，消費者業務），包括騰

訊的個人開發者；二是２Ｂ（Ｔｏ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ，企業業務），加強合作夥伴聯繫；三是

投資公司的生態夥伴。多年來騰訊投資大量互聯網企業，隨著這些企業規模漸長，分拆業務上市

成為騰訊增長動力之一。

其中，騰訊是富途控股（ＦＨＬ：Ｎａｓｄａｑ）最大的機構股東，富途於２０１２年就已

成立，是中國移動互聯網證券的行業先行者，富途控股更於今年３月成功登陸納斯達克。富途控

股近日公布今財年第二季度未審計財報，季內營收同比增長３９﹒６％達２﹒５９９億港元，在

非美國通用會計準則下（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）實現淨利潤５９２０萬港元，同比增長

１２１﹒７％，而該公司主營業務仍在快速增長中。期內，富途毛利同比增長５５﹒９％達

１﹒９６１億港元，毛利率從去年同期６７﹒６％提升至７５﹒５％，增長十分理想。

今年５月，富途已向香港客戶推出貨幣基金產品，近期亦加碼推出債券基金和股票基金產品

，令平台基金產品更多元化，滿足不同客戶不同的資產配置需求。有別於其他券商，富途率先打

通了股票投資與基金理財之間的隔閡，市場波動時，投資者可將證券帳戶內的資金存入富途基金

寶，根據自己的收益目標和風險偏好靈活選擇理財產品，享受對應基金的收益。而當需要使用資

金時，投資者可利用富途基金寶贖回資金，用於股票交易，真正實現股票投資與閒置資金理財的

雙重需求。



＊富途牛牛用戶數目大增＊



至於富途自主研發的「富途牛牛」，今年上半年註冊用戶數達６１０萬名，較去年同一時間

增長２６﹒５％；開戶客戶數達６１﹒５萬名，同比增長６４﹒７％；有資產客戶數達

１６﹒５萬名，同比增長５０﹒５％；期末客戶資產達６８３億港元，同比增長２２﹒９％；日

均收益交易（ＤＡＲＴｓ）高達１０﹒９萬筆。

綜合而言，富途多年來持續發力國際化戰略布局，得益於品牌知名度的提升以及新的財富管

理產品的布局，香港地區有資產客戶數同比增長１１５％，預計富途於國際化戰略更為成熟，促

進內外部生態交流和互動，有望衍生更大商機。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

