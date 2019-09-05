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05/09/2019 08:09

【國務會議】李克強：及時運用普遍降準和定向降準等政策工具

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院總理李克強４日主持召開國務院常務
會議，釋放穩增長政策加碼信號，「普遍降準」與「定向降準」的提法更是意味著貨幣政策預調
微調力度不小，降準可期。
　　會議指出，堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，加快落實降低實際利率水平的措施，及
時運用普遍降準和定向降準等政策工具，引導金融機構完善考核激勵機制，將資金更多用於普惠
金融，加大金融對實體經濟特別是小微企業的支持力度。要壓實責任，增強做好「六穩」工作的
合力，確保經濟運行在合理區間。

＊地方政府專項債券要確保９月底前全部發行完畢＊

　　會議指，要著眼補短板、惠民生、增後勁，進一步擴大有效投資，今年限額內地方政府專項
債券要確保９月底前全部發行完畢，１０月底前全部撥付到項目上，督促各地盡快形成實物工作
量。
　　要多措並舉穩就業，抓緊推進高職院校擴招１００萬人和運用１０００億元失業保險基金結
餘開展大規模職業技能培訓等工作，研究進一步增加高職、技校招生規模和技能培訓資金規模。
　　保持物價總體穩定，落實豬肉保供穩價措施，適時啟動對困難群眾的社會救助和保障標準與
物價上漲掛勾聯動機制。要切實落實簡政減稅降費措施，優化營商環境，激發市場主體活力。

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