【國務會議】李克強：及時運用普遍降準和定向降準等政策工具

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院總理李克強４日主持召開國務院常務

會議，釋放穩增長政策加碼信號，「普遍降準」與「定向降準」的提法更是意味著貨幣政策預調

微調力度不小，降準可期。

會議指出，堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，加快落實降低實際利率水平的措施，及

時運用普遍降準和定向降準等政策工具，引導金融機構完善考核激勵機制，將資金更多用於普惠

金融，加大金融對實體經濟特別是小微企業的支持力度。要壓實責任，增強做好「六穩」工作的

合力，確保經濟運行在合理區間。



＊地方政府專項債券要確保９月底前全部發行完畢＊



會議指，要著眼補短板、惠民生、增後勁，進一步擴大有效投資，今年限額內地方政府專項

債券要確保９月底前全部發行完畢，１０月底前全部撥付到項目上，督促各地盡快形成實物工作

量。

要多措並舉穩就業，抓緊推進高職院校擴招１００萬人和運用１０００億元失業保險基金結

餘開展大規模職業技能培訓等工作，研究進一步增加高職、技校招生規模和技能培訓資金規模。

保持物價總體穩定，落實豬肉保供穩價措施，適時啟動對困難群眾的社會救助和保障標準與

物價上漲掛勾聯動機制。要切實落實簡政減稅降費措施，優化營商環境，激發市場主體活力。

