【國務會議】李克強：提前下達明年專項債新增額度，擴大使用範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院總理李克強４日主持召開國務院常務

會議，要求加快發行使用地方政府專項債券。

會議確定，一是根據地方重大項目建設需要，按規定提前下達明年專項債部分新增額度，確

保明年初即可使用見效，並擴大使用範圍，重點用於鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設

施，城鄉電網、天然氣管網和儲氣設施等能源項目，農林水利，城鎮污水垃圾處理等生態環保項

目，職業教育和托幼、醫療、養老等民生服務，冷鏈物流設施，水電氣熱等市政和產業園區基礎

設施。專項債資金不得用於土地儲備和房地產相關領域、置換債務以及可完全商業化運作的產業

項目。



＊專項債資金不得用於土地儲備和房地產相關領域＊



二是將專項債可用作項目資本金範圍明確為符合上述重點投向的重大基礎設施領域。以省為

單位，專項債資金用於項目資本金的規模佔該省份專項債規模的比例可為２０％左右。

三是加強項目管理，防止出現「半拉子」工程。按照「資金跟項目走」的要求，專項債額度

向手續完備、前期工作準備充分的項目傾斜，優先考慮發行使用好的地區和今冬明春具備施工條

件的地區。各地和有關部門要加強項目儲備，項目必須有收益，要優選經濟社會效益比較明顯、

群眾期盼、遲早要乾的項目，同時也要防止一哄而上，確保項目建設取得實效。

