【駐滬專電】上海市委書記李強會見郭炳聯，新地稱續加大在滬投資

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海市委書記李強昨日（４日）會見了新鴻

基地產（０００１６）主席兼董事總經理郭炳聯。

李強說，上海願進一步與包括新鴻基在內的香港工商界深化合作、共同發展。希望新鴻基發

揮自身優勢，擴大在上海的投資，持續助力打響「上海購物」品牌，積極參與上海自貿區臨港新

片區、長三角生態綠色一體化發展示範區和虹橋商務區等新區域、新領域的建設發展。

郭炳聯表示，新鴻基將積極配合國家戰略實施，繼續加大在滬投資，深化拓展全方位合作，

同心協力取得更大發展。

