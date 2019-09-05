【駐京專電】大興國際機場２０日左右載客首飛

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》北京大興國際機場運營在即。昨天（４日）

，東航、南航、中聯航等航空公司公布了在大興機場運營航線的詳情。南航透露，本月２０日左

右將執行大興機場第一個商業載客航班，計劃投入Ａ３８０飛北京廣州航線，具體日期待民航局

最後確定。大興機場相關負責人介紹，首航日或將安排六家航空公司從大興機場起飛，具體安排

正在完善之中。

東航未來將投入２００架大中型客機在大興機場運行，在京航線（除京滬快線之外）會快速

平移，預計在２０２０年３月底前全部轉場大興，包括京深、京昆快線；北京－浦東、北京－西

寧、北京－峴港、北京－青島－福岡、北京－大阪等覆蓋國際國內１４個航點的１２條航線。



＊南航２８個航班率先轉場至大興機場運行＊



南航從２０１９年冬春換季首日（１０月２７日）起，計劃將首批１３條航線、２８個航班

率先轉場至北京大興國際機場運行，執行每周１７６班次，１３個航點。

其中，南航北京往返胡志明、西寧、銀川、大慶、延吉、鞍山、常德、遵義、銅仁、南充、

揭陽航線所有航班計劃全部轉場至北京大興國際機場運行；北京往返長春、義烏航線計劃仍保持

北京大興國際機場、北京首都國際機場兩場運行。

東航獨立的低成本品牌 中國聯合航空公司將在「一夜之間」完成５０多架飛機、

４０００多名員工從南苑機場到北京大興國際機場的轉場，成為首家整建制進駐、首家運營的航

空公司。中聯航將在大興機場運行每天１３１個航班，包括北京－成都、北京－廣州、北京－煙

台－福岡、北京－煙台－靜岡等覆蓋國際國內７３個航點的６９條航線。

共有１６家航空公司確定於２０１９年冬春航季入駐大興國際機場，其中國內航空公司７家

（南航、東航、國航、中聯航、河北航、首都航、吉祥航），國外航空公司８家（英國航空、波

蘭航空、芬蘭航空、馬來西亞航空、摩洛哥皇家航空、文萊皇家航空、俄羅斯艾菲航空、喜馬拉

雅航空）。２０１９年冬春航季，大興國際機場預計開通１１６條航線，其中國內航線１０１條

，國際航線１５條；覆蓋全球１１２個航點，包括國內航點９７個，國際航點１５個。

