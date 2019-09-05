《思前想後－郭思治》港股仍在較低處反覆整固，技術上屬試底格局

《思前想後》港股自踏入第三季以來已連續兩個月呈先高後低之弱態，７月恆指更由４日之

高位２９００７點跌至３１日之低位２７７０１點，即月內之下跌波幅為１３０６點。到８月份

，恆指由１日之高位２７７５４點跌至１５日之低位２４８９９點，即月內之下跌波幅達

２８５５點。



＊超賣情況改善，後市開始進入反覆整固之中＊



由於累積之跌幅實不算少，故在技術超賣下出現明顯反彈，而自１５日低位２４８９９點開

始回升，在短短三個交易日內，已急升至１９日之高位２６３５６點，即恆指已急速反彈達

１４５７點。經此反彈，大市之超賣情況已獲改善，故其後之市況開始進入反覆整固之中。嚴格

而言，一日恆指仍未能升破２５３５６點之前，任何形式之上升均只屬有波幅而沒有升幅，有反

彈而沒有大升之後抽市而已。另一方面，一旦恆指仍未跌穿２４８９９點之前，即使再現沽壓，

技術上亦只屬於進入反覆不明之市況中。不過，有一點需指出，相對今年之高位為４月１５日之

３０２８０點計，目前大市該屬在較低處整固及反覆，論形態及技術上仍屬欲試底之格局。



＊特朗普擺高姿態，令美中貿易爭端難以解決＊



目前港股正受外憂及內患所困擾，外憂者當為中美之貿易糾紛。由於美國總統特朗普一直以

高姿態去處理相關問題，故事件至今仍未有解決方案。雖中美雙方仍可通過談判去尋求解決方案

，惟關鍵乃特朗普至今仍無誠意去化解相關問題。照情況看，特朗普可能會把中美貿易問題延至

明年總統選舉，因其時如相關問題能解決，定必可贏得掌聲，從而取得更多選票，故現階段兩國

貿易緊張狀況出現大幅緩和仍為時尚早，因而有關中美貿易問題仍會繼續處於拉鋸之中，估計特

朗普亦不會再令事件升溫，因要留後路給自己。



＊佳源估值偏低可小注吸納，上望３﹒４９元＊



股份方面，佳源國際（０２７６８）業務廣泛，包括開發及銷售住宅及商用物業，開發及翻

新安置房與其他類型物業、設施或基建，並向政府機構提供開發服務，出租集團擁有或開發的商

用物業。截至今年６月底止，集團的土地儲備面積共達９６０萬平方米，在內地擁有的物業共

４７個，包括３１個住宅綜合體及１６個商業綜合體，開發區域涵蓋長三角區域、粵港澳大灣區

城市群、一帶一路沿線地區及其他重點省會城市。

業績方面，佳源中期營業額５３﹒０４億元（人民幣．下同），按年升２０﹒２％，純利

１１﹒２６億元，按年升１０﹒１％，每股盈利４３﹒９５分，不派中期息。另外，淨資本負債

比率由去年底之１５９﹒３％，大幅降至今年６月３０日之１０７﹒６％，情況該有進一步改善

的空間。以現價計，假設下半年之業績相若，即現價之市盈率伸值僅為３﹒６倍，論估值確屬偏

低，不妨小注吸納，先在３﹒００港元設止蝕，初步上望３﹒４９港元及３﹒６０港元。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

