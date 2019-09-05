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即市新聞

05/09/2019 09:35

【Ａ股外援】富時中國Ａ５０新納國旅、上海機場，本月２３日生效

　　《經濟通通訊社５日專訊》富時羅素昨日（４日）宣布，對富時中國Ａ５０指數、富時中國
Ａ１５０指數、富時中國Ａ２００指數、富時中國Ａ４００指數、富時中國Ａ小盤股指數的季度
審核變更。該變更將於２０１９年９月２０日星期五交易日收盤後（即２０１９年９月２３日星
期一）生效。
　　公告顯示，富時羅素旗艦指數　　富時全球股票指數系列本次新納入７９隻個股，其中，大
盤股新納入１４隻、中盤股納入１５隻、小盤股納入５０隻。此外還有部分第一批次已納入的Ａ
股標的進行了市值分類調整。
　　其中，富時中國Ａ５０新納入中國國旅（滬：６０１８８８）和上海機場
（滬：６００００９），剔除中國鐵建（滬：６０１１８６）和北京銀行（滬：６０１１６９）
。同時，華泰證券（滬：６０１６８８）、牧原股份（深：００２７１４）、萬華化學
（滬：６００３０９）、中國重工（滬：６０１９８９）、京東方Ａ（深：０００７２５）進入
備選名單，備選名單即刻生效，直到下季度成分股審核前，如果有一個或多個成份股被刪除即選
用上述備選股。
　　富時羅素稍早公布其旗艦指數２０１９年９月的季度調整結果，本次季度調整如期將中國Ａ
股的納入因子由５％提升至１５％。（ｗｌ）

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