【上攻三千】滬指半日漲１﹒５６％收復三千，外資流入８３億人幣

《經濟通通訊社５日專訊》國務院總理李克強昨日（４日）主持召開國務院常務會議，釋放

穩增長政策加碼信號，「定向降準」甚至是「普遍降準」的提法更意味著貨幣政策預調微調力度

不小，市場憧憬本月降準，再加上中美雙方確認於１０月初在華盛頓舉行貿易會談，Ａ場顯著高

開後升幅急速擴大，滬綜指半日大升１﹒５６％，報３００３﹒４４點，是自今年７月５日以來

首次返回三千關之上。深成指漲１﹒５９％，創業板指升１﹒７２％。

寬鬆加碼提振Ａ股交投，兩市半日成交４８８９億元（人民幣．下同），較上日（４日）同

時段成交大增１１１９億元或３０﹒２％，外資趁機進駐，今早淨流入Ａ股８２﹒９５億元。

利好夾攻下，人民幣顯著造好。人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８５２，較上個交易日升

２６點子，連升第二個交易日。



＊憧憬水漫金山，券商地產股發力＊



國務會議指出，堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，加快落實降低實際利率水平的措施

，及時運用普遍降準和定向降準等政策工具，引導金融機構完善考核激勵機制，將資金更多用於

普惠金融，加大金融對實體經濟特別是小微企業的支持力度。寬鬆政策加碼，券商股憧憬活水進

場，中信建投（滬：６０１０６６）飆９﹒５％，海通證券（滬：６００８３７）漲

６﹒６％，國泰君安（滬：６０１２１１）升５﹒２％，華泰證券（滬：６０１６８８）、中信

証券（滬：６０００３０）升４﹒４％，招商證券（滬：６００９９９）升４﹒３％。

會議中不但沒有再提到「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，更提出「普遍降準」字眼

，寬鬆力度超預期，內房板塊普漲，泛海控股（深：００００４６）升４﹒４％，招商蛇口（深

：００１９７９）升１％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒９％，華夏幸福

（滬：６００３４０）升０﹒８％。



＊繼續穩基建，中車中鐵小升＊



會議又指出，今年限額內地方政府專項債券要確保９月底前全部發行完畢，１０月底前全部

撥付到項目上，督促各地盡快形成實物工作量。此外，按規定提前下達明年專項債部分新增額度

，並擴大使用範圍，重點用於鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施。

基建概念股普遍造好，東方網力（深：３００３６７）、新疆交建（深：００２９４１）漲

停，粵水電（深：００２０６０）升２﹒７％，葛洲壩（滬：６０００６８）升１﹒６％。

重磅基建股方面表現平平，中車（滬：６０１７６６）、中鐵（滬：６０１３９０）升

０﹒５％，中交建（滬：６０１８００）更跌０﹒８％。（ｅｙ）

