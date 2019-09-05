【上攻三千】滬指升１％三千關得復失，成交近八千億４月以來最多

《經濟通通訊社５日專訊》國務院常務會議釋放穩增長政策加碼信號，「定向降準」甚至是

「普遍降準」的提法更意味著貨幣政策預調微調力度不小，市場憧憬本月降準，再加上中美雙方

確認於１０月初在華盛頓舉行貿易會談，Ａ場顯著高開後升幅急速擴大，滬綜指半日突破三千關

，是自今年７月５日以來首次返回三千關之上。惟該位置沽壓湧現，午後升幅收窄，最終全日升

０﹒９６％，連升四日，報２９８５﹒８６點，三千關得復失；深成指全日升０﹒８６％。

滬綜指喜獲四支陽燭，大幅提振Ａ股氣氛，兩市全日成交７９７５億元（人民幣．下同），

不但按日大增１９１７億元或３１﹒６％，更創下自今年４月２２日最高成交額；外資連續第六

日支持，全日淨流入Ａ股９１﹒８２億元。



＊金融股成升市主力＊



國務會議指出，堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，加快落實降低實際利率水平的措施

，及時運用普遍降準和定向降準等政策工具，引導金融機構完善考核激勵機制，將資金更多用於

普惠金融，加大金融對實體經濟特別是小微企業的支持力度。寬鬆政策加碼，券商股憧憬活水進

場，中信建投（滬：６０１０６６）飆７﹒８％，海通證券（滬：６００８３７）漲

４﹒５％，招商證券（滬：６００９９９）升３﹒６％，國泰君安（滬：６０１２１１）升

３﹒６％，華泰證券（滬：６０１６８８）升２﹒２％，中信証券（滬：６０００３０）揚

２﹒１％。

中小型銀行股大幅上漲，西安銀行（滬：６００９２８）漲停，紫金銀行

（滬：６０１８６０）升５﹒３％，青農商行（深：００２９５８）升４％，青島銀行

（深：００２９４８）升３﹒４％，寧波銀行（深：００２１４２）升３﹒３％，鄭州銀行（深

：００２９３６）揚２﹒７％。



＊印紀傳媒退市前股東逃命＊



外資大幅流入，白酒作為外資寵兒今日同升高，貴州茅台（滬：６００５１９）升

１﹒７％，蘭州黃河（深：０００９２９）升１﹒６％，金種子酒（滬：６００１９９）升

１﹒２％，青青稞酒（深：００２６４６）升０﹒９％，水井坊（滬：６００７７９）升

０﹒８％。

印紀傳媒（深：００２１４３）昨日連續１５個交易日低於面值，且未來５個交易日內不可

能返回１元面值，印紀傳媒將成為Ａ股史上第四隻因跌破面值退市的股份。小股東今日出逃，印

紀傳媒跌停，報０﹒６７元，錄得７７萬手封單。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３９２５﹒３２ ＋１﹒０１



上證綜合指數 ２９８５﹒８６ ＋０﹒９６ ３４０２﹒０１

深證綜合指數 １６５１﹒６３ ＋０﹒９３ ４５７３﹒０１



上證Ｂ股指數 ２７０﹒６２ ＋１﹒４１ ２﹒１３

深證Ｂ股指數 ９５２﹒１０ ＋０﹒６５ ０﹒８３



上證１８０指數 ８６４１﹒３１ ＋１﹒１５

上證３８０指數 ４７１６﹒７０ ＋０﹒４７



深證成份指數 ９７８３﹒５０ ＋０﹒８６

中小創新指數 １８６３﹒０６ ＋１﹒０５

深圳創業板指數 １６８９﹒０５ ＋１﹒１８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

