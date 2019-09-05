【豬價飛天】大北農：因豬價上行將部分育肥豬延遲出欄

《經濟通通訊社５日專訊》大北農（深：００２３８５）發公告披露８月份生豬銷售情況時

表示，因豬價上行，公司延遲出欄，有部分育肥豬推遲到９月份上市。由於３月份公司銷售了大

量保育豬，故８月份育肥豬減少。公司調整了配種計劃，增加了母豬留種比例。

大北農２０１９年８月銷售生豬１１﹒５３萬頭，銷售收入２﹒５６億元（人民幣．下同）

。今年首８個月，累計銷售生豬１２１﹒９２萬頭，同比增長１７﹒７７％；累計銷售收入１８

﹒０３億元，同比增長５０﹒１２％。（ｃａ）

