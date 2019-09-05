《經濟通通訊社５日專訊》外交部發言人耿爽在例行記者會上，在回答記者關於中加關係提
問時表示，當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方。中方希望加方及早採取措施，推動中
加關係早日重回正軌。
耿爽說，中方已同意加方任命的新一任駐華大使來華履新，我們期待他為推動中加關係重回
正軌發揮積極作用。當前，中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方。加方很清楚當前兩國關係
的症結在哪裡。再次敦促加方反省錯誤，認真對待中方的嚴正立場和關切，立刻釋放孟晚舟女士
平安回國。（ｃａ）
05/09/2019 17:10
【華為風波】外交部再次敦促加拿大方立刻釋放孟晚舟
《經濟通通訊社５日專訊》外交部發言人耿爽在例行記者會上，在回答記者關於中加關係提
問時表示，當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方。中方希望加方及早採取措施，推動中
加關係早日重回正軌。
耿爽說，中方已同意加方任命的新一任駐華大使來華履新，我們期待他為推動中加關係重回
正軌發揮積極作用。當前，中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方。加方很清楚當前兩國關係
的症結在哪裡。再次敦促加方反省錯誤，認真對待中方的嚴正立場和關切，立刻釋放孟晚舟女士
平安回國。（ｃａ）
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