【ＦＯＣＵＳ】四行動顯零的突破，欠「猛藥」取信於民恐事與願違

【ＦＯＣＵＳ】大大周二（３日）在中央黨校幹部培訓班開班式上明言「港澳台等鬥爭愈來

愈複雜」，並提及「在原則問題上寸步不讓，在策略問題上靈活機動」的話音剛落，近三個月來

皆「不動如山」的特首林鄭月娥，終於周三（４日）傍晚宣布正式撤回修訂《逃犯條例》草案等

「四大行動」。

她周四（５日）上午會見傳媒時再稱，四行動只有一個目的，就是為香港尋找出路、為香港

打破困局，重申宣布全面撤回是為對話提供基礎。儘管今次宣布正式撤回被普遍認為「太少太遲

（ｔｏｏ ｌｅｓｓ，ｔｏｏ ｌａｔｅ）」，但總算是零的突破（希望亦是好的開始）。鑒於

目前社會撕裂的根本癥結在於政府公信力盡失，倘若政府冀望「四大行動」即能一次過令香港起

死回春，拒落取信於民的「猛藥」，小心香江局勢發展事與願違，「希望愈大、失望愈大」。



＊兜兜轉轉終轉軚撤回，續拒設獨立調查委員會＊



從６月１２日電視專訪以「母子論」作比，重申不會撤回草案；到６月１５日宣布暫緩修例

；再到７月９日稱草案已「壽終正寢（Ｔｈｅ ｂｉｌｌ ｉｓ ｄｅａｄ）」……特首在兜兜

轉轉近三個月後，終於回到港人訴求的原點，正式撤回修訂《逃犯條例》草案。

距離「十一」建國７０周年大慶僅餘三周多，近三個月來皆「不動如山」的特首突然轉軚，

是否是受大大「在策略問題上靈活機動」的啟示不得而知。而「春江鴨」昨午後就一度炒高恆指

逾１１００點，２８２隻熊證慘遭打靶，逆向ＦＩ二南方恆指（０７５００）收挫逾８％。

特首周四（５日）上午會見傳媒時再稱，周三提出的四行動（正式撤回修例、監警會納入新

成員、所有司局長走入社區與市民對話、獨立研究及檢討社會深層次問題）是為香港尋找出路；

重申將在相對平靜、沒暴力衝突時找時機設對話平台，探討議題或包括房屋、土地供應不足、青

年向上流動、社會公義、公眾參與決策等。

她另指，監警會是監察警方行動的專責和法定機構，政府由始至終都認為要做好這個機制，

而非另設獨立調查委員會。強調監警會已做了很多工作，令調查工作認真、客觀和公平，政府亦

承諾日後會全面公開報告，認真跟進。



＊根本癥結在公信力盡失，奢望就此回春恐誤判＊



今次宣布正式撤回修例普遍被認為「太少太遲」，惟「有到好過冇到」，零的突破可望為香

港止血好的開始。借此契機，無論政府、警隊，還是「和理非」市民、「勇武派」，都應致力讓

香港走出過去１３周幾乎「逢周末必亂」的詛咒，停止一切暴力或任何令局勢升級的舉措，令社

會秩序盡快恢復。

鑒於目前香港社會撕裂的根本癥結在於政府公信力盡失，特別是自８月初起，支持成立獨立

調查委員會的市民比例已超過支持正式撤回草案，倘若政府冀望今次提出「四大行動」即能令一

次過香港起死回春，拒落「猛藥」挽回市民對公權、法治的信心，小心再陷政治判斷失誤，令香

江局勢發展事與願違，「希望愈大，失望愈大」。

如本欄一直所指，不拘泥於字眼而順應民意宣布「撤回」修例，及成立由具公信力的退休資

深律政專家、學者及社會賢達組成的獨立調查委員會，不失為當務之急。過去三個月，香港已付

出沉重代價，政府方邁出第一步；第二步是將再需三個月甚至更久，或是永遠不會到來？

