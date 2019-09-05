《法證攻防－黃集恩》傳本地政局或見轉機，大市升近千點

《法證攻防》美國８月製造業數據弱加上中美貿易戰前景不明朗，美股受壓。英國硬拖歐風

險持續，歐股整體受到拖累。市場避險資產需求上升，推動金價持續高企。相反，港股周三

（４日）局勢逆轉。恆指早段受內地ＰＭＩ數據造好及預期下調ＭＬＦ利率的消息利好，高開

１４７點，開市後收復１０天線。午後市場憧憬本地政局緩和以及港府出台政策撐經濟，恆指急

升超１０００點，最高見２６６５４﹒２１點。恆指收報２６５２３﹒２３點，上漲

９９５﹒３８點，成交金額大漲超８０％至１１６４億元。周二港股通資金淨流入錄得

１２﹒９４億元。

新地（０００１６）飆近１０％，領漲本地地產股。受本地局勢改善消息利好，股價升穿

２０天移動平均線，最高報１１９﹒７元，接近八月中高位１２０元水平，投資者可參考５０天

線１２３元水平。周三收近全日高位，報１１８﹒５元。成交金額較周二升近５倍至３４億元。

如看好，可留意新地認購２３６２９，行使價１３０元，２０２０年３月３日到期，實際槓桿

８﹒８倍，引伸波幅２９﹒３９％。

碧桂園（０２００７）於９月３日回購３００萬股，耗資２９３６﹒９４萬元。集團８月份

銷售表現相對強勁，權益合同銷售金額約４６８﹒３億元人民幣，同比增長４９﹒４７％。合同

銷售建築面積約５１７萬平方米，同比增加４９﹒３２％。消息刺激碧桂園股價重上１０元水平

。周三企穩２０天線，收盤報１０﹒４元，漲幅超６％，全日成交金額７﹒６億元。繼續看好後

市的投資者不妨留意碧桂認購２９４３６，行使價１３﹒８８元，２０２０年４月２日到期，實

際槓桿６﹒１倍，引伸波幅４５﹒３％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 黃集恩》

