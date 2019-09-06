《陸言堂－陳永陸》惠譽降港評級影響有限，港股短期料區間整固

《陸言堂》過去一周港股真的峰迴路轉，當大家對香港的局勢感到憂慮的時候，突然特區政

府終於走出第一步，宣布全面撤回《逃犯條例》，再而就是中美又突然宣布在１０月在華盛頓會

面，是巧合還是別有內情，並不用深究，最重要是局面有緩和的情況，同時港股亦因而急升超過

１０００點，希望這只是一個開始，無論香港或中美的問題，都可以由現在開始逐步好轉。



當然，過去３個月的情況，對香港未來的經濟一定會帶來重大的影響，所以惠譽將香港的評

級下調，其實亦屬正常，不過由於港股投資者的焦點，一般都不在香港的經濟數據上，所以惠譽

之行動對港股影響有限，相信短期恆指可以在２６０００至２７０００點之間整固，而要進一步

突破，可能要特區政府多走幾步，又或者中美達成一定的成果才可。



＊平保仍最最理想內險股＊



當大家聚焦在香港的問題時，亦不應忽略內地的政策因素，日前銀保監下發通知，調整部分

人身險種的責任準備金評估利率水平，此舉目的是希望遏制保險公司銷售過高保證利率的產品，

但卻可以提升保險行業可持續性，降低保險公司面臨的利率風險，有助於保險公司改善資產負債

錯配風險的管理。不過，無可否認的是，當全球利率再度下跌，這或多或少會影響內險股的盈利

，所以如果在過去能夠有效管理投資組合的內險股，未來可望繼續跑贏大市，其中平保

（０２３１８）似乎仍然是表現最理想的內險股。



事實上，平保上半年的業績中，大部分數據表現都較市場預期為佳，其中上半年稅後營運利

潤按年增長２４％，主要受到壽險業務增長３７％，以及產險業務增長６９％所推動，至於集團

壽險業務的內含價值（ＥＶ）則上升１６％，較該行預期高出２％。至於代理新業務價值增長雖

然放緩至２﹒５％，但新業務價值率卻升至４４﹒７％，表現十分理想。



而且，平保的產險業務年化營運ＲＯＥ由去年同期的１７％，急升至２５％，主要受總投資

回報率上升至５﹒２％所推動，故此就算市場份額有所下降，但由於承保利潤仍保持在３﹒４％

高於市場的水平，所以平保全年的業績仍然可以維持理想的增加，而且可望是同行中表現最佳的

股份，亦解釋了為何過去３個月的表現，可以跑贏恆指。《獨立股評人 陳永陸》

