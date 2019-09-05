《日入而息》期指破天荒停市，市場憧憬本月降準，港股反覆微跌

《今天重點》﹡衍生產品市場今早連接出現問題，午後突然停止交易；衍生產品市場系統出

現連接問題，證券行發通知籲注意；衍生工具交易系統午後停止買賣，期指

成交不足二萬張；暫停衍生產品市場交易，收市後交易時段亦停

﹡林鄭月娥稱中央對我一切決定均理解、尊重、支持；林鄭再拒成立獨調會，

重申昨已對五大訴求作清楚回應；林鄭拒認後知後覺，無正面回應引緊急法

鋪路的惴測；林鄭澄清：到立會宣布撤回的程序中不涉辯論及投票



《即日市況》﹡本港衍生產品市場午後突然暫停，恆指全日反覆收２６５１５跌７點



《深滬股市》﹡滬指升１％三千關得復失，成交近八千億４月以來最多



《美元匯價》﹡英鎊難以轉強，１﹒２３應有阻力；歐元最新報１﹒１０５４╱５７，日圓

最新報１０６﹒６３╱６６



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）市場及集團網站現間歇性技術問題，正在處理；衍生

產品市場系統出現連接問題，正了解情況；暫停衍生產品市場交易，收市後

交易時段亦停

﹡大地國際（０８１３０）擬與動畫製作公司合作，與出版社合資

﹡中生製藥（０１１７７）附屬自主研發抗腫瘤藥獲批進展

﹡中國有贊（０８０８３）大力發展線下門店客戶量，料全年ＧＭＶ達６００

億元人民幣

﹡和黃醫藥啟動治療淋巴瘤患者的國際Ｉ╱Ｉｂ期臨床試驗

﹡長城匯理（０８３１５）擬收購山東保安公司股權，開拓中國市場

﹡恆宇（０２４４８）以１１１２萬元收購中國智能家居公司１５％股權

﹡美瑞健康（０２３２７）斥１０８０萬元人民幣收購霧化產品公司股權

﹡華夏Ｄｉｒｅｘｉｏｎ納指每日反向（－２ｘ）產品明日在港上市

﹡華瀚健康（００５８７）聯交所暫不行使取消上市地位權力至１０月底

﹡雲南水務（０６８３９）中標山西污水處理項目，估算投資額２億元人民幣

﹡添利（０００９３）執行董事梁麗萍辭任，主席李立不再收取底薪及津貼

﹡永勝醫療（０１６１２）附屬與Ｖｙａｉｒｅ訂立供應協議

﹡中海外（００６８８）８月合約物業銷售升１０％，首八月升２８％；中海

外８月沒有新增土地儲備，中國海外宏洋收購一幅山東地塊

﹡新地（０００１６）雷霆稱歡迎特首撤回修例，社會回復平靜有利推售



《國企紅籌》﹡中國海外宏洋（０００８１）８月合約銷售額增４０％



《神州民企》﹡亞太資源（０１１０４）要求ＭＬＸ召開股東大會

﹡合生創展（００７５４）８月份合約銷售跌３０﹒５％

﹡融創中國（０１９１８）８月合同銷售額按年升２７％

﹡陽光１００中國（０２６０８）８月合同銷售額按年跌２７﹒１％

﹡愛德新能源投（０２６２３）再獲行政總裁耿國華增持１５３﹒６萬股



《中國要聞》﹡５Ｇ賦能煤炭行業，中移動、陽煤、華為簽合作協議

﹡寧德時代全球範圍內向博世提供４８Ｖ電芯

﹡五大快遞公司聯合承諾長三角２６城２４小時必達

﹡哈薩克斯坦總統托卡耶夫應國家主席習近平邀請訪華

﹡海南將加強與國家重大區域戰略銜接加強省際區域合作

﹡教育部等八部門表示今年年底完成教育移動應用備案工作

﹡報告表示上半年全國快消品市場按年增５﹒４％

﹡商務部表示用三年重點培育３０至５０條全國示範步行街；將適時出台支持

汽車貿易高質量發展措施；中方沒有撤回在ＷＴＯ對美訴訟的考慮；力爭

１０月中美高級別磋商取實質進展；已有超２００家德國企業報名進博會

﹡中國對沖基金經理對Ａ股信心增，私募平均倉位七成滿

﹡深交所表示首批跟蹤能源、金屬和農產品期貨ＥＴＦ獲批

﹡賈躍亭繼任者表示ＦＦ距離量產仍有數億美元資金缺口

﹡富時中國Ａ５０新納國旅、上海機場，本月２３日生效

﹡人行稱流動性總量合理充裕，逆回購６連停

﹡全國仔豬均價５日內急漲逾４％，多省出台政策控豬價

﹡大興國際機場２０日左右載客首飛

﹡銀保監表示上半年新立非法集資案涉金額２２０４億元

﹡上海在第二屆進博會期間將施行臨時價格干預措施

﹡上海自貿區臨港新片區具有六大特點

﹡上海提七方面２６條舉措，開展區域性國企綜合改革

﹡上海發文推動健康產業規模和發展質量提升

﹡上期所將於下周一起開展黃金期貨期權仿真交易

﹡場外配資再推１０倍槓桿，提供科創板帳戶出借服務

﹡深圳市地方金融監管局表示正推進創業板註冊制改革工作

﹡深圳國資委提出市屬國企參與大灣區建設三年方案

﹡內媒指阿里巴巴１５７億收購網易考拉近尾聲，阿里發言人不評論

﹡中美同意１０月初華盛頓舉行經貿高級別磋商

﹡中國海關表示允許俄羅斯大豆粕、油菜籽粕等進口

﹡官評批美：所謂中國剝削美國是歪曲歷史誤導社會認知

﹡美中貿易戰令企業撒資，美企赴大馬投資急增

﹡美國對進口自中國和墨西哥結構鋼徵反傾銷稅

﹡報道指國家管網公司選定３銀行當顧問，將引民間資本最終上市

﹡上海臨港新片區金融開放具體政策正在制定中

﹡中信、華泰和招商三證券公司獲結售匯業務試點資格

﹡大北農表示因豬價上行將部分育肥豬延遲出欄

﹡科技部發文推進新一代人工智能創新發展試驗區建設

﹡外交部再次敦促加拿大方立刻釋放孟晚舟

﹡工信部表示稀土行業將實行新的資源稅率

﹡滬自貿區舊區未強調政策優惠，新片區將更重產業發展

﹡國務院同意南昌等７城高新區建設國家自主創新示範區

﹡內地新一批國產遊戲版號下發，騰訊、游族網絡在列



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１０７５６﹒９３點



《其他消息》﹡衍生產品市場今早連接出現問題，午後突然停止交易；衍生產品市場系統出

現連接問題，證券行發通知籲注意；衍生工具交易系統午後停止買賣，期指

成交不足二萬張

﹡期指電子交易現問題，恆指期貨成交大減暫僅約萬八張

﹡廉署起訴１７人涉種票賄選，以假資歷助成ＩＴ界選民

﹡金管局表示本港打擊洗錢和恐怖分子資金籌集制度獲評為合規有效

﹡本港第二季港口貨物吞吐量按年升４﹒８％

﹡證監會表示與港交所合作，冀期貨暫停買賣問題盡快解決

﹡期指破天荒停市，相關輪證牛熊證買賣差價明顯擴闊

﹡深股通額度全日用近４０億元，陸股通連續六日淨流入；滬股通額度全日用

５７﹒１億元，陸股通淨流入近９２億

﹡渣打香港推３措施支援中小企

﹡黎智英何文田寓所門外起火，警追緝兩名涉案男子



《修例風暴》﹡林鄭月娥稱中央對我一切決定均理解、尊重、支持；林鄭再拒成立獨調會，

重申昨已對五大訴求作清楚回應；林鄭拒認後知後覺，無正面回應引緊急法

鋪路的惴測；林鄭澄清：到立會宣布撤回的程序中不涉辯論及投票

﹡工總尊重港府撤回《逃犯條例》草案決定

﹡中總冀港府按需要適時推出更多針對性支援企業措施

﹡屯門５中學逾５百學生築人鏈，聲援周二九巴被捕學生

﹡李澤楷登報呼籲堅守「一國兩制」，停止暴力

﹡彭博經濟學家表示撤回修例並非治療香港經濟困境速效藥

﹡政府開展環球登報宣傳香港，將刊澳美歐亞主要報章

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