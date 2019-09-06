《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７２８．１５ 升 ３７２．６８點╱１．４１％
標普５００ ２９７６．００ 升 ３８．２２點╱１．３０％
納斯達克 ７８６２．５４ 升 １４３．２９點╱１．８６％
倫敦富時１００ ７２７１．１７ 跌 ４０．０９點╱０．５５％
法蘭克福ＤＡＸ １２１２６．７８ 升 １０１．７４點╱０．８５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５９３．３７ 升 ６１．３０點╱１．１１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０６．９３５，歐元兌美元１．１０３４
06/09/2019 07:46
《日出而作》港股恢復期貨交易，道指漲近４００點，歐股普遍向上
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７２８．１５ 升 ３７２．６８點╱１．４１％
標普５００ ２９７６．００ 升 ３８．２２點╱１．３０％
納斯達克 ７８６２．５４ 升 １４３．２９點╱１．８６％
倫敦富時１００ ７２７１．１７ 跌 ４０．０９點╱０．５５％
法蘭克福ＤＡＸ １２１２６．７８ 升 １０１．７４點╱０．８５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５９３．３７ 升 ６１．３０點╱１．１１％
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