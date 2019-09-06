  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2019 07:46

《日出而作》港股恢復期貨交易，道指漲近４００點，歐股普遍向上

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６７２８．１５　升　　３７２．６８點╱１．４１％
　　　　　　　標普５００　　　　　２９７６．００　升　　　３８．２２點╱１．３０％
　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８６２．５４　升　　１４３．２９點╱１．８６％
　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２７１．１７　跌　　　４０．０９點╱０．５５％
　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２１２６．７８　升　　１０１．７４點╱０．８５％
　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５９３．３７　升　　　６１．３０點╱１．１１％
　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０６．９３５，歐元兌美元１．１０３４

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/09/2019
80後走出 Comfort Zone百萬開文青食店
國際動態06/09/2019
颶風蹂躪巴哈馬20死 總理：「世代毁滅」
生財有道05/09/2019
【交易混亂】期指破天荒停市 相關輪證牛熊證買賣差價明顯擴闊
生財有道05/09/2019
【交易混亂】許照中：衍生產品暫停交易不尋常　料不涉受攻擊行為
FOCUS05/09/2019
【FOCUS】四行動顯零的突破 欠「猛藥」取信於民恐事與願違
生財有道05/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：本地地產股只宜短炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金