《窩輪匯智－劉嘉輝》派特息是驚還是喜？

《窩輪匯智》上周提到時間值「是敵亦是友」的概念，剛好周三（４日）大市急升單日升近

千點，雖然當天引伸波幅下挫，但升幅之大，足以令一些短期價外的認購證變為價內，成功引發

了甚具爆炸性的升勢。這就是筆者所說，部署窩輪要時機上得宜，方能將時間由「敵人」變為你

的「最佳拍檔」。

本周筆者想講解一下，股息對窩輪價格有何影響。

發行商為窩輪產品定價時，除了會考慮相關資產的歷史波幅之外，亦會參考過往的派息。若

正股最終實際派息與預期有較大出入時，便會對窩輪價格有即時影響。

一般來說，發行商會因應產品年期長短，決定將多少「除淨」的因素反映定價之內，若派息

水平符合原先發行時的前設，即使正股到除淨日股價下跌，亦不會對輪價有任何影響（假設其他

因素不變）。不過，遇上派息較預期多或預期少情況出現，發行商便要對多出或少了的「淨」作

出價格上的調整。一段來說，派息較預期多會利淡認購證、利好認沽證。相反，派息較預期少會

利好認購證、利淡認沽證。

而若獲派的是特別股息，且金額超過股份價格的２％，發行商有機會因應情況而對相關結構

性產品條款作出調整，包括輪證的行使價以及換股比率，以反映特別股息所帶來的影響。本周的

最佳例子是兗煤（０１１７１）公布特別股息每股人民幣１元，據港交所指引，發行商有可能於

除淨日前一個工作日的晚上在條款上作調整，已持有兗煤認股證的投資者應細閱有關公告的內容

。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



＊本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應

收款項。

