《環球趨勢－黃耀宗》Ａ股可成股市綠洲？

《環球趨勢》中、港金融資產價格於７月大幅波動，表現參差。截止執筆時，人民幣於第三

季至今貶值４﹒０７％，其他資產價格同期累積表現（以港元計算）為︰恆生指數

（－６﹒２７％）、國企指數（－３﹒６１％）、上證綜合指數（－２﹒２９％）、滬深３００

指數（０﹒０８％）及中國創業板（７﹒９２％）。Ａ股可成股市綠洲嗎？

上期文章「下一輪看淡的資產」曾提及美股今年的盈利增長不但出現明顯下滑，部分主要指

數更出現負增長。相反，Ａ股剛發布的盈利增速卻超過２０％！

筆者在此簡介部分香港上市的Ａ股ＥＴＦ包括︰

南方東英富時中國Ａ５０ＥＴＦ（０２８２２）︰追蹤富時中國Ａ５０指數。持倉內３大主

要行業為金融（５２﹒７５％）、必需性消費品（１５﹒７７％）及非必需消費品

（８﹒３１％）；而資訊科技與醫療保健共佔４﹒６９％。

華夏滬深３００指數ＥＴＦ（０３１８８）︰追蹤滬深３００指數。持倉內３大主要行業為

金融（３６﹒００％）、工業（１２﹒００％）及必需消費品（１２﹒００％）；而資訊科技與

醫療保健共佔１４﹒００％。

南方東英中國創業板指數ＥＴＦ（０３１４７）︰追蹤Ｃｈｉ Ｎｅｘｔ指數（或稱創業板

）。持倉內３大主要行業為資訊科技（２５﹒５０％）、健康護理（２２﹒１９％）及工業

（１８﹒６５％）。

Ｐｒｅｍｉａ中證財新中國新經濟ＥＴＦ（０３１７３）︰追蹤中證財新新經濟動能指數

（具聰明啤打模式，即指數定期採用經優化的代表性抽樣策略）。持倉內３大主要行業為非必需

消費品（２７﹒３６％）、醫療保健（２５﹒９２％）及資訊科技（２１﹒２１％）。

未來資產中國生物科技ＥＴＦ（０２８２０）︰追蹤Ｓｏｌａｃｔｉｖｅ中國生物科技指數

ＮＴＲ相關指數。此主題型ＥＴＦ持有２０隻相關股份，當中具有５５﹒９２％為Ａ股上市股份

、３０﹒２０％為香港上市股份及１３﹒８８％為美國上市股份。

未來資產中國雲端運算ＥＴＦ（０２８２６）︰追蹤Ｓｏｌａｃｔｉｖｅ中國雲端計算指數

ＮＴＲ相關指數。此主題型ＥＴＦ持有２０隻相關股份，當中具有７２﹒２８％為Ａ股上市股份

、１６﹒９３％為香港上市股份及１０﹒７９％為美國上市股份。

技術分析方面，滬深３００指數周線圖已現中線買入信號；而日線圖亦於本月初突破近期的

下降軌。初步目標料有望逐步挑戰年初高位。

《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

＊筆者所管理的基金持有相關資產

