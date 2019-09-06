《專家之言－麥嘉嘉》十一前Ａ股偏穩，券商內險內銀股料資金追捧

《專家之言》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，釋放穩增長政策加碼信號，指出

堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，加快落實降低實際利率水平的措施，及時運用「普遍降

準」和「定向降準」等政策工具，引導金融機構完善考核激勵機制，將資金更多用於普惠金融，

加大金融對實體經濟特別是小微企業的支持力度。

展望未來，估計中國可能會於未來數月將用於基建投資的專項債發行額度提高至ＧＤＰ的０

﹒７５至１﹒０個百分點。另外，中期借貸便利（ＭＬＦ）利率也將迎來調整的時機。９月

１７日將有２６５０億元人民幣ＭＬＦ到期，屆時市場會密切關注央行續作過程中ＭＬＦ利率是

否下調，料將有助降低借貸利率水平，增強市場流動性。由於憧憬降準，投資者憧憬國慶七十周

年的十月一日閱兵前，有維穩托市措施，Ａ股走勢偏穩，中資證券股、內地保險股及內銀股短期

料有資金追入。



＊Ａ股昨日成交創逾四個月高＊



寬鬆政策加碼，券商股憧憬活水進場。自８月１９日Ａ股正式擴容融資融券標的以來，滬深

兩市融資融券餘額保持穩步增長態勢。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至９月３日，滬深兩市融資融券餘

額為９３４４﹒１億元人民幣，佔Ａ股流通市值２﹒０９％。其中，融資餘額為９２０９億元人

民幣，是今年５月２７日以來，融資餘額首次回升至９２００億元之上。本周四（５日）內地兩

市全日成交７９７５億元人民幣，按日大增１９１７億元人民幣或３１﹒６％，更創下自今年４

月２２日最高成交額；外資連續第六日支持，全日淨流入Ａ股９１﹒８２億元。內地券商中，經

紀業務佔比較高的內地券商將較能受惠Ａ股成交增加。



＊內銀上半年業績普遍贓預期＊



另一方面，內銀上半年業績普遍優於預期，成本效益和資產質素有改善，但下半年淨息差仍

然受壓，以及第二季存款增長減慢。大型內銀股近年盈利增速普遍跌至單位數，以增長而言缺乏

吸引力；內銀目前普遍面臨息差收窄的問題，宏觀環境亦制約股價表現。不過，現時大型內銀股

息率普遍達到６厘，股價再跌空間相對有限。



＊短線可留意基建建材股機遇＊



此外，內地基建投資將適度增加，會抵銷部分製造業投資和房地產市場放緩的影響，但經濟

增長前景依然存不確定性，預期中國經濟保６％增長目標仍為政策大方向。今年限額內地方政府

專項債券要確保９月底前全部發行完畢，１０月底前全部撥付到項目上。國務院常務會議又確定

提前下達明年專項債部分新增額度，重點用於鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施。投

資者短線亦可留意基建建材股的投資機遇。《獨立股評人 麥嘉嘉》

