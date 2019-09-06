惠譽降香港評級至ＡＡ，恒指午後升幅收窄至８７點報２６６０３

《經濟通通訊社６日專訊》港股今早因外圍股市造好而高開２５７點報２６７７３，另蘋果

公司下周二（１０日）舉辦發布會，手機設備股因而有炒作，港股一度升２７５點報２６７９０

點。不過，升幅其後有所收窄，最終午收升１５７點報２６６７２點。

午後，惠譽將香港評級從ＡＡ＋下調至ＡＡ，而且預計今年本港實際經濟增長率為零，意味

著下半年經濟將直接出現萎縮，而明年經濟增長將為１﹒２％，展望負面。港股升幅隨即收窄至

２６６０３點，升８７點或０﹒３３％，主板成交５７２﹒２１億元。

國企指數報１０３９５，升１１點或升０﹒１１％。

上證綜合指數報２９８７，升１點或０﹒０７％，成交１７４３﹒１７億元人民幣。深成指

報９７８１，跌１點或跌０﹒０２％，成交２６１９﹒５０億元人民幣。



表列升、跌幅首五大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

瑞聲科技（０２０１８） ４０﹒５０元 升３﹒５８％

舜宇光學（０２３８２） １１７﹒３０元 升３﹒５３％

申洲國際（０２３１３） １１２﹒１０元 升２﹒７５％

萬洲國際（００２８８） ６﹒９８元 升２﹒５０％

長和 （００００１） ７０﹒６５元 升２﹒３９％



中生製藥（０１１７７） １１﹒６４元 跌１﹒３６％

恆隆地產（００１０１） １８﹒２０元 跌１﹒３０％

九置 （０１９９７） ４４﹒３５元 跌１﹒１１％

信和置業（０００８３） １１﹒５４元 跌１﹒０３％

新地 （０００１６） １１４﹒２０元 跌０﹒７８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｔ）

