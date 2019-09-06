港交所恢復衍生產品市場交易，恒指開２６７７３升２５７點

《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）公布，與相關系統供應商經過調查及檢測

後，今早恢復衍生產品市場之交易。美股隔晚大漲，因在美中同意下個月舉行高級別會談後，道

指收漲３７２點或１﹒４％，至２６７２８點。受上述兩因素支持，恆生指數開報２６７７３，

升２５７點或升０﹒９７％，主板成交６３﹒８０億元。國企指數報１０４６７，升

０﹒８０％或升８３點。

即月期指新報２６７３５，升２１１點，低水３８點。即月國指期貨報１０４５２，升８８

點，低水１５點。

重磅股方面，港交所開報２５１﹒８元升１﹒８６％，未受暫停衍生產品市場交易影響；

中移動（００９４１）報６６元跌０﹒０８％；騰訊（００７００）報３４４元升０﹒７６％；

匯豐控股（００００５）開５８﹒０５元升０﹒９６％；建行（００９３９）報６﹒０５元升１

％；工行（０１３９８）報５﹒１９元升０﹒９７％；國壽（０２６２８）報１９元升

０﹒７４％；中國平安（０２３１８）開９４﹒８元升１﹒６６％。

手機設備股持續上升，瑞聲（０２０１８）報４０元升２﹒３％；舜宇光學

（０２３８２）報１１５﹒５元升１﹒９４％。

內房股續炒內地降準預期，中海外（００６８８）升２﹒５４％，報２６﹒２５元，為最好

表現恆指成分股；華潤置地（０１１０９）升１﹒３５％，報３３﹒９元；碧桂園

（０２００７）漲２﹒１３％，報１０﹒５４元。（ｅｃ）

