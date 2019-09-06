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即市新聞

06/09/2019 09:22

港交所恢復衍生產品市場交易，恒指開２６７７３升２５７點

　　《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）公布，與相關系統供應商經過調查及檢測
後，今早恢復衍生產品市場之交易。美股隔晚大漲，因在美中同意下個月舉行高級別會談後，道
指收漲３７２點或１﹒４％，至２６７２８點。受上述兩因素支持，恆生指數開報２６７７３，
升２５７點或升０﹒９７％，主板成交６３﹒８０億元。國企指數報１０４６７，升
０﹒８０％或升８３點。
　　即月期指新報２６７３５，升２１１點，低水３８點。即月國指期貨報１０４５２，升８８
點，低水１５點。
　　重磅股方面，港交所開報２５１﹒８元升１﹒８６％，未受暫停衍生產品市場交易影響；　
中移動（００９４１）報６６元跌０﹒０８％；騰訊（００７００）報３４４元升０﹒７６％；
匯豐控股（００００５）開５８﹒０５元升０﹒９６％；建行（００９３９）報６﹒０５元升１
％；工行（０１３９８）報５﹒１９元升０﹒９７％；國壽（０２６２８）報１９元升
０﹒７４％；中國平安（０２３１８）開９４﹒８元升１﹒６６％。
　　手機設備股持續上升，瑞聲（０２０１８）報４０元升２﹒３％；舜宇光學
（０２３８２）報１１５﹒５元升１﹒９４％。
　　內房股續炒內地降準預期，中海外（００６８８）升２﹒５４％，報２６﹒２５元，為最好
表現恆指成分股；華潤置地（０１１０９）升１﹒３５％，報３３﹒９元；碧桂園
（０２００７）漲２﹒１３％，報１０﹒５４元。（ｅｃ）

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