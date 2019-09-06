《盤後部署》政局未穩存變數，港股下周初微升後或再下試二萬六

《經濟通通訊社６日專訊》美國隔晚（５日）公布的就業及非製造業數據勝預期，加上中美

貿易談判有進展，美股三大指數全線收高。港交所（００３８８）今早恢復衍生產品交易，港股

高開２５７點報２６７７３，資金繼續流入貿易戰相關股份，港股曾高見２６７９０，創一個月

高位，漲２７５點。不過，國際評級機構惠譽將香港評級由ＡＡ＋下調至ＡＡ，展望負面，預計

今年本港實際經濟增長率為零，意味著下半年經濟將直接出現萎縮，港股午後升幅隨即收窄至少

於一百點水平。

及後國務院總理李克強指，中國希望香港避免出現動盪，港股收復部分失地，最終恆指回升

１７５點或０﹒６６％，報２６６９０點。主板成交接近千億水平，達９９８﹒６５３億元，按

日增加逾兩成。國企指數微升４６點或０﹒４５％報１０４３０點。

內地Ａ股由跌轉升，上證綜指距三千關僅一步之遙，收報２９９９點，升１３點或

０﹒４６％。深成指報９８２３點，升３９點或０﹒４１％，兩市全日成交６３４０億元人民幣

，按日大減逾兩成。



＊美非農數據料虛增，美債孳息回彈資金未流出＊



美國今晚將會公布８月非農就業報告，市場普遍預期增加１６萬人，但有分析指，這極有可

能只是表象，因為美國最近人口普查顯示，數據可能被增聘臨時員工而出現虛增，據美國人口普

查局指，截至上月１９日為止，已經增僱２﹒６萬名工作人員。相反，私人市場就業情況可能會

未及預期，並反映貿易戰與經濟放緩的影響，而實際就業趨勢可能仍在放緩。不過，８月「小非

農」ＡＤＰ就業人數增１９﹒５萬人，創下４月以來最大增幅，並勝預期的１４﹒９萬人，８月

非農數據可能如美國銀行、富國銀行及大摩預期般正面。

中美預計下月舉行新一輪貿易談判，避險情緒降溫推動資金流出公債市場，具指標性的美國

十年期債券孳息率升１１﹒３點子，報１﹒５６９厘，創近三年來最大單日升幅。但有分析指，

資金並沒有流出債市，部分資金進入了新興市場垃圾債上。雖然垃圾債券８月整體表現不如投資

級債券，但現時形勢已逆轉。該分析又指，由於上月新債發行量下降，導致市場上現金充裕，現

在投資者想追逐風險，故高風險債券可望繼續上漲。不過，資金留在債市不利美股向上，因為股

市始終需要交投活躍，大市氣氛向好下方可再創升幅。



＊港股二萬七關阻力大，技術指標顯示出現超買＊



港股本周受政局好轉因素利好，曾急升逾千點，但從技術指標而言，恆指目前貼近保力加通

道的頂部上行，故下調空間極大。同時，ＳＴＣ的Ｋ線及Ｄ線都已經相繼進入超買區，反映恆指

下周將會有回調壓力。至於消息面方面，雖然中美有望下月再談判，英國脫歐亦有望推遲，但以

上消息已充分反映，而本港的政局依然存在變數。縱使特首已宣布撤回逃犯條例修訂，但本周一

（２日）至四（５日）的示威活動未曾間斷，對本港經濟的影響持續。

再者，總理李克強今日的言論並非完全正面，他亦強調支持特區政府依法止暴制亂，是目前

明確表態的最高層中央官員之餘，亦反映中央不會再於「五大訴求」上退讓，故市場下周意識到

本港政局問題未曾解決後，港股可能會裂口式低開。總括而言，恆指下周初或可再輕微走高，惟

於二萬七關遇阻力，如下周示威活動升級，估計會先跌穿二萬六關，然後再進一步下試。

（ａｌ）

