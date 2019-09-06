【脫歐之後】約翰遜胞弟辭任國務大臣，稱家庭與國家利益出現衝突

《經濟通通訊社６日專訊》英國首相約翰遜胞弟喬約翰遜宣布辭任國務大臣及議員的職務，

提到最近數周家庭忠誠與國家利益之間起衝突。

今年４７歲的喬約翰遜自２０１０年成為議員，曾擔任多個大臣職位。他在２０１６年英國

脫歐公投時主張英國留在歐盟，而約翰遜卻是強硬脫歐派代表人物。

此前由反對黨及倒戈的保守黨議員組成的聯盟此前取得國會下議院的掌控權，通過議案逼使

約翰遜尋求推遲脫歐三個月，同時否決約翰遜有關１０月１５日舉行大選的建議。（ｍｎ）

