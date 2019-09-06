【貿易開戰】儲局研究報告：貿易戰令全球產出損失８５００億美元

《經濟通通訊社６日專訊》聯儲局發表研究報告顯示，美中不斷升級的貿易戰到明年初，將

會令美國損失數千億美元的產出，全球將損失多達８５００億美元。

聯儲局分析報紙文章及企業的業績電話會議，以估計貿易政策的不確定性，發現貿易政策的

不確定性最近飆升至上世紀７０年代以來的最高水平。由於企業減少投資及生產，對全球及美國

帶來的負面影響約為ＧＤＰ的１％，即約為２０００億美元及８５００億美元。（ｍｎ）

