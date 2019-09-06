【貿易開戰】法國財長：中美貿戰拖累明年全球經濟０﹒５個百分點

《經濟通通訊社６日專訊》法國財長勒梅爾（Ｂｒｕｎｏ ＬｅＭａｉｒｅ）表示，美中貿
易戰是全球增長的最大威脅，美國對中國商品徵收的關稅，以及中國的報復措施，將對２０２０
年全球經濟增長產生０﹒５個百分點的負面影響。
勒梅爾表示，歐元區各國政府應加大力度支持經濟增長，法國政府改革經濟的努力正在取得
成果，仍然維持對今年法國經濟增長１﹒４％的預測。（ｍｎ）
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