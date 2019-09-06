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即市新聞

06/09/2019 17:38

《台股攻略－馮偉明》貿易戰談判重啟，台股今日造好

　　《台股攻略》台股延續昨日（５日）氣勢，今日（６日）升２３﹒７１點，收１０７８０﹒
６４點，成交量為新台幣１３０１﹒８２億元。
　　中美貿易戰將於１０月重啟談判，刺激美股造好，台股延續昨日好氣氛持續衝高。今日水泥
、貿易百貨、橡膠、電機與金融類股也同步收高。台積電及鴻海今日表現強勢，惟高開遇沽壓，
升幅收斂至平盤附近。大立光盤中亦遇年線阻力由黑翻紅，終場跌１﹒２４％作收。水泥族群方
面，台泥升超過２﹒１８％，信大升近２％，帶動水泥股成為今日盤中強勢類股。百貨貿易族群
包括阿瘦及富邦媒相對強勢，升超過１﹒７％，統一超也升１﹒５％以上。金融股方面，上海商
銀大升近４％，永豐金及元大金也分別升１％以上，國泰金及中信金盤中高位回順，尾市在平盤
之上徘徊作收。個股方面，玉晶光及聯發科雙雙帶量上攻。
　　台股這兩天隨美股反彈，單周大漲逾１６０點，周線順利收高，惟短線可能出現獲利回吐，
投資者要多加注意。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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