《中資異動》中燃逆市急跌逾５％，股東ＳＫ集團出售約１﹒６億股

《經濟通通訊社６日專訊》中國燃氣（００３８４）現價下跌５﹒２６％，報３０﹒６５元

，盤中低見３０﹒２元，穿十天（約３１﹒４５５元）、廿天（約３１﹒２５７元）及五十天線

（約３１﹒１２０元）；成交約１﹒７４億股，涉資５２﹒１５億元。

彭博社引述交易文件指出，ＳＫ集團旗下ＳＫ Ｅ＆Ｓ計劃出售１﹒５８５億股中燃氣股份

，配售價格區間為每股２９﹒７至３１﹒３５元，配售價較昨日收市價折讓３﹒０９％至 ８﹒

１９％，配售股份佔總發行股本約３％，ＳＫ集團將套現４７﹒０７億至４９﹒６９億元。每股

配售價２９﹒７至３１﹒３５元。ＳＫ集團現為中國燃氣主要股東之一，手持１４﹒９７％股份

。

中國燃氣今早市前９：００至９：０１ａｍ錄得兩手共１﹒７億股市前交易，每股造３０元

，涉資近５１億元，相信是上述交易上板。

另外，中國燃氣遭麥格理降其評級，由「跑贏大市」至「中性」，目標價則維持３３﹒７元

。

現時，恆生指數報２６７２６，上升２１０點或上升０﹒７９％，主板成交７５﹒０６億元

。國企指數報１０４３８，上升５４點或上升０﹒５３％。

上證綜合指數報２９９６，上升１０點或上升０﹒３６％，成交８１﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報９８３０，上升４６點或上升０﹒４８％，成交１２０﹒６１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中油燃氣 （００６０３） ０﹒２４８元 無升跌

中國油氣 （００７０２） ０﹒１０８元 無升跌

中國天然氣（００９３１） ０﹒５７０元 無升跌

港華燃氣 （０１０８３） ５﹒３２０元 無升跌

華潤燃氣 （０１１９３） ３８﹒１０元 無升跌



天津津燃 （０１２６５） ０﹒７６０元 無升跌

蘇創燃氣 （０１４３０） ２﹒２２０元 無升跌

天倫燃氣 （０１６００） ８﹒０３０元 無升跌

新奧能源 （０２６８８） ８１﹒４５０元 升０﹒９３％

中裕燃氣 （０３６３３） ８﹒１００元 升０﹒３７％

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（ｊｔ）

