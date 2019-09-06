  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2019 09:33

《異動股》手機設備股領漲藍籌，瑞聲漲逾４％，舜宇亦升近４％

　　《經濟通通訊社６日專訊》瑞聲科技（０２０１８）昨日急升一成二後，現價續漲
４﹒０９％，報４０﹒７元，破５０天線（４０﹒０７元），暫升幅最大藍籌；成交約１４９萬
股，涉資６０１７萬元，主動買盤６８％。
　　舜宇光學（０２３８２）現價上升３﹒７１％，報１１７﹒５元，暫連升七日兼七連陽，累
漲１４﹒７％，盤中高見１１７﹒８元，創逾一年新高，暫升幅第二大藍籌；成交約４８萬股，
涉資５５７９萬元。
　　中金最新上調舜宇目標價，由１１０元升至１４０元，評級維持跑贏大市。
　　現時，恆生指數報２６７０６，上升１９０點或上升０﹒７２％，主板成交１００﹒７４億
元。國企指數報１０４３６，上升５２點或上升０﹒５０％。
　　上證綜指報２９８９，上升４點或上升０﹒１４％，成交１８０﹒１９億元人民幣。
　　深成指報９８０５，上升２２點或上升０﹒２３％，成交２６９﹒６０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１０﹒８６元　　　上升３﹒０４％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒４８元　　　上升１﹒０５％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒６１元　　　上升１﹒６７％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒０４元　　　上升０﹒９７％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒２０元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　７﹒９７元　　　上升２﹒９７％
　　富智康集團（０２０３８）　　　０﹒９８元　　　上升１﹒０３％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒６３元　　　上升２﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/09/2019
80後走出 Comfort Zone百萬開文青食店
國際動態06/09/2019
颶風蹂躪巴哈馬20死 總理：「世代毁滅」
生財有道05/09/2019
【交易混亂】期指破天荒停市 相關輪證牛熊證買賣差價明顯擴闊
生財有道05/09/2019
【交易混亂】許照中：衍生產品暫停交易不尋常　料不涉受攻擊行為
FOCUS05/09/2019
【FOCUS】四行動顯零的突破 欠「猛藥」取信於民恐事與願違
生財有道05/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：本地地產股只宜短炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金