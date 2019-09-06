《異動股》手機設備股領漲藍籌，瑞聲漲逾４％，舜宇亦升近４％

《經濟通通訊社６日專訊》瑞聲科技（０２０１８）昨日急升一成二後，現價續漲

４﹒０９％，報４０﹒７元，破５０天線（４０﹒０７元），暫升幅最大藍籌；成交約１４９萬

股，涉資６０１７萬元，主動買盤６８％。

舜宇光學（０２３８２）現價上升３﹒７１％，報１１７﹒５元，暫連升七日兼七連陽，累

漲１４﹒７％，盤中高見１１７﹒８元，創逾一年新高，暫升幅第二大藍籌；成交約４８萬股，

涉資５５７９萬元。

中金最新上調舜宇目標價，由１１０元升至１４０元，評級維持跑贏大市。

現時，恆生指數報２６７０６，上升１９０點或上升０﹒７２％，主板成交１００﹒７４億

元。國企指數報１０４３６，上升５２點或上升０﹒５０％。

上證綜指報２９８９，上升４點或上升０﹒１４％，成交１８０﹒１９億元人民幣。

深成指報９８０５，上升２２點或上升０﹒２３％，成交２６９﹒６０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

比亞迪電子（００２８５） １０﹒８６元 上升３﹒０４％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４８元 上升１﹒０５％

通達集團 （００６９８） ０﹒６１元 上升１﹒６７％

信利國際 （００７３２） １﹒０４元 上升０﹒９７％

高偉電子 （０１４１５） １﹒２０元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ７﹒９７元 上升２﹒９７％

富智康集團（０２０３８） ０﹒９８元 上升１﹒０３％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒６３元 上升２﹒２５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

