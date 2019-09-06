【科創板】中信證券：科創板網下打新平均中籤率達０﹒３２％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》中信證券研報顯示，科創板網下發行部分是
其ＩＰＯ主體，平均網下發行比例為６８％，網下打新平均中籤率為０﹒３２％，較傳統Ａ股的
０﹒０２％為高。發行ＰＥ與行業ＰＥ的比值主體位於１至２倍之間，絕大部分在０﹒９至
２﹒７之間。
投資者若間接參與科創板打新，綜合考慮門檻要求與頂格申購參與率，建議選擇管理規模在
１至２﹒５億元人民幣的資管產品。
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