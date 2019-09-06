【駐滬專電】交通銀行：高質量服務長三角一體化

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》交行（０３３２８）（滬：６０１３２８）

副行長呂家進５日在銀行保險業例行新聞發布會上表示，在服務長三角一體化的過程中，交行成

立了長三角一體化戰略領導小組，並組建了推進辦公室。通過創新專項授權、預授信、聯合授信

、綠色通道、限時辦結等方式，提升對長三角重點行業和客群的授信審批效率，提供綜合化金融

服務方案。攜手政府部門，成立聯合金融創新實驗室。

在支持重點領域方面，交行運用信貸和基金等多種方式，參與長三角區域鄉村建設等項目，

支持長三角區域城鄉融合一體化。通過表內外融資、ＰＰＰ等模式，對接區域內的基礎電信及互

聯網設施建設等基礎設施融資需求。還通過綠色債券承銷等模式，支持長三角生態綠色一體化。

此外，交行的子公司交銀國際還設立了專注科技創新領域的私募股權投資基金，這是銀行系

首個針對科創板定位企業的產業基金。通過投貸聯動策略，提供涵蓋投融資、上市、併購、財富

管理等全生命周期的金融服務。

截至６月末，交行在長三角地區全融資總量近２萬億元人民幣，在交銀集團內的佔比超過

３０％。其中，長三角地區對公貸款較上年末多增３﹒３６倍。呂家進預計未來五年內，交行在

長三角地區的全口徑融資將增長６０％以上。

