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06/09/2019 15:00

【駐滬專電】上交所調整可轉債、可交換債相關指數規則

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上交所和中證指數公司決定調整中證可轉換
債券指數、中證可轉債及可交換債券指數、中證可轉債及可交換債券５０指數、上證可轉換債券
指數、上證可轉債及可交換債券指數、上證可交換債券指數和上證投資級可轉債及可交換債券指
數的規則，增加一條規則：「若樣本券發行人發布贖回公告，自贖回公告日後第五個交易日將該
券剔除出指數」，該變更將於１０月正式實施。除上述內容外，指數編制方案其餘部分保持不變

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