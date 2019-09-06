《午市前瞻》觀望環球央行放水力度，港股阻力暫看２６８００

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚（５日）美國公布經濟數據勝預期，而且美中兩國同意於十

月舉行貿易談判，暫緩和貿易緊張局勢，令美股三大指數隔晚全線收高；加上今早港交所

（００３８８）恢復衍生產品市場交易，消息令港股高開２５７點報２６７７３，資金流入手機

設備股如舜宇光學（０２３８２）及瑞聲科技（０２０１８），令升幅一度擴大至２６７９０點

升２７５點。其後升幅收窄，最終午收報２６６７２點，升１５７點或０﹒５９％，主板成交

５１５﹒６４億元。國企指數報１０４１５點，升３０點或０﹒３０％。

內地Ａ股表現造好，上證綜合指數報２９９０點，升４點或０﹒１６％；深證成分指數報

９７９８點，升１４點或升０﹒１５％。兩市合共半日成交３８７８﹒０４億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒９６％，報５８﹒０５元；港交所今日恢復期指

期權交易，半日漲１﹒７８％，報２５１﹒６元；騰訊（００７００）微升０﹒０６％，報

３４１﹒６元；中移動（００９４１）軟０﹒３％，報６５﹒８５元；友邦（０１２９９）微漲

０﹒８３％，報７９﹒２元。



＊貿易戰緩和風眼股向上，瑞聲最佳藍籌＊



中美貿易戰暫緩令手機設備股全線向上，瑞聲科技昨日急升一成二後，今早再彈

４﹒９９％，報４１﹒０５元，暫表現最好藍籌；舜宇光學飆４﹒７７％，報１１８﹒７元，暫

連升七日兼七連陽；比亞迪電子（００２８５）走高３﹒８％，報１０﹒９４元；富智康集團（

０２０３８）揚２﹒０６％，報０﹒９９元；鴻騰精密（０６０８８）升２﹒８２％，報

３﹒６５元。

５Ｇ股亦隨著走高，中興通訊（００７６３）走高９﹒３％，報２１﹒４元；長飛光纖光纜

（０６８６９）揚４﹒８１％，報１３﹒９４元；中國通信服務（００５５２）漲０﹒８５％，

報４﹒７４元；中國鐵塔（００７８８）漲２﹒１５％，報１﹒９元；昂納科技（００８７７）

微升０﹒５１％，報３﹒９４元。

豬肉股大致偏軟，唯獨萬洲（００２８８）揚２﹒７９％，報７元；中糧肉食

（０１６１０）無升跌，報２﹒２９元；雨潤食品（０１０６８）無升跌，報０﹒９３元。



＊廣汽最佳國指股，中燃遭大股東售股＊



中國擬出新政支持汽車產業發展，汽車股獲追捧。廣汽（０２２３８）走高４﹒２５％，報

７﹒８５元，暫表現最好國指；東風集團（００４８９）８月份銷售量升２﹒６９％，半日漲２

﹒１１％，報７﹒２７元；吉利汽車（００１７５）揚１﹒５８％，報１２﹒８２元；華晨中國

（０１１１４）揚１﹒５４％，報８﹒５６元；比亞迪股份（０１２１１）彈１﹒９８％，報４

１﹒１５元。

中金料短期風險偏好增券商望收復，中資劵商股全線走高，海通證券（０６８３７）８月淨

利潤升約３﹒１３倍至４﹒９２億人幣，半日漲２﹒７２％，報８﹒７元；中國銀河

（０６８８１）漲３﹒１５％，報４﹒２６元；中信証券（０６０３０）揚１﹒５６％，

報１５﹒６６元；中金公司（０３９０８）走高３﹒５７％，報１５﹒０８元；華泰六八八六（

０６８８６）升１﹒７６％，報１２﹒７２元。

內銀大致向上，分別全線獲中國銀河首予增持，建設銀行（００９３９）和農業銀行

（０１２８８）漲近１％，分別報６﹒０３元，及３﹒０９元；中國銀行（０３９８８）微升０

﹒３２％，報３﹒０９元；工商銀行（０１３９８）亦微升０﹒３９％，報５﹒１６元；不過，

招商銀行（０３９６８）卻軟０﹒９１％，報３８元。

另外，百濟神州（０６１６０）遭沽空機構指控偽造銷售額，半日瀉８﹒１４％，報

７８﹒４元。

中國燃氣（００３８４）遭大股東ＳＫ集團出售約１﹒６億股，半日急挫６﹒３４％，報３

０﹒３元，暫表現最差國指股。



＊姚浩然：瑞聲基本面未改善，低位持貨者宜先食胡＊



港交秉衍生產品市場今日恢復交易，恆指早市表現反覆。時富資產管理董事總經理姚浩然接

受《經濟通通訊社》採訪時表示，港股周三（４日）飆升近千點，惟上日（５日）衍生產品市場

交易系統出現故障，部分投資者未能平淡倉，延至今日才進行，故令早段市況較為波動，目前情

況回復穩定。不過，由於市場觀望美國本港時間今晚公布的非農數據，而部分恆指成分股，包括

匯控（００００５）、騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）等佔大市比重將於今日收市後

調整，估計獲調高比重的，尾市股價或會走高；相反，遭調低比重的，股價或會走低，恆指午後

最多能維持約１００點升幅，不排除進一步收窄至數十點。現階段，下方２６０００見初步支持

，大市阻力位仍為２６８００水平，意味上升空間有限。不過，一旦環球央行的放水力度加大，

或有利大市表現。

手機設備股今日繼續跑贏大市，姚浩然指出，以往在蘋果公司舉辦發布會前夕，手機設備股

均會有炒作，今年情況類同。不過，蘋果供應商瑞聲基本因素未有改變，毛利率仍然有壓力，料

７月的４４至４５元橫行區阻力始終較大，建議低位有貨者，目前宜先部分獲利，未持貨者則不

建議高追。（ｋｌ、ｊｔ）

