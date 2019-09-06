《美元走勢－羅明立》英鎊先行觀望，續等待高沽機會

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒１０ １０６﹒８８ １０６﹒９３

歐元╱美元 １﹒１０４６ １﹒１０２７ １﹒１０３４

英鎊╱美元 １﹒２３４３ １﹒２２９８ １﹒２３２６

美元╱瑞郎 ０﹒９８７７ ０﹒９８５１ ０﹒９８５４

美元╱港元 ７﹒８４１４ ７﹒８３５３ ７﹒８３７８



《美元走勢》美國公布ＡＤＰ私人部門新增職位超過１９萬份，遠超預期的１５萬份，加上

中美兩國同意於１０月初舉行貿易談判，預期貿易緊張局勢會進一步緩和，有利股票市場氣氛，

降低避險情緒。投資者關注今晚公布非農就業數據，預計新增職位為１５﹒８萬個。

美匯指數繼續回軟，分析師預期美聯儲將於下次議息減息四分之一厘，不過中美貿易衝突有

緩和跡象，加上局方官員對減息有保留，令美國減息預期有變數，美匯短線仍然反復。

英國首相約翰遜脫歐計劃連番受挫，倫敦法官將就首相提出在脫歐限期前讓國會休會的合法

性作出裁決。英國硬脫歐的風險減退，刺激英鎊自低位反彈，重上１﹒２３，是５月以來再次收

服５０天線。短期鎊匯技術走勢有改善，但只是將硬脫歐死線往後推不代表能解除風險，現時是

技術性補倉為主，不建議高追英鎊，先行觀望並繼續等待高沽機會，初步阻力在１﹒２３８０╱

１﹒２４３０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０５０ １﹒０８７０ １﹒１１００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２３８０ １﹒２２２０ １﹒２４３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

