  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2019 15:35

《美元走勢－羅明立》英鎊先行觀望，續等待高沽機會

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒１０　　　１０６﹒８８　　　１０６﹒９３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０４６　　　１﹒１０２７　　　１﹒１０３４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３４３　　　１﹒２２９８　　　１﹒２３２６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８７７　　　０﹒９８５１　　　０﹒９８５４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１４　　　７﹒８３５３　　　７﹒８３７８

　　《美元走勢》美國公布ＡＤＰ私人部門新增職位超過１９萬份，遠超預期的１５萬份，加上
中美兩國同意於１０月初舉行貿易談判，預期貿易緊張局勢會進一步緩和，有利股票市場氣氛，
降低避險情緒。投資者關注今晚公布非農就業數據，預計新增職位為１５﹒８萬個。
　　美匯指數繼續回軟，分析師預期美聯儲將於下次議息減息四分之一厘，不過中美貿易衝突有
緩和跡象，加上局方官員對減息有保留，令美國減息預期有變數，美匯短線仍然反復。
　　英國首相約翰遜脫歐計劃連番受挫，倫敦法官將就首相提出在脫歐限期前讓國會休會的合法
性作出裁決。英國硬脫歐的風險減退，刺激英鎊自低位反彈，重上１﹒２３，是５月以來再次收
服５０天線。短期鎊匯技術走勢有改善，但只是將硬脫歐死線往後推不代表能解除風險，現時是
技術性補倉為主，不建議高追英鎊，先行觀望並繼續等待高沽機會，初步阻力在１﹒２３８０╱
１﹒２４３０。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０８７０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２３８０　　　１﹒２２２０　　　１﹒２４３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/09/2019
【嚟緊炒D乜】聯邦制藥拓糖尿病藥配合國策 股價待破250天線
生財有道06/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：招行現價入水位不高
生財有道06/09/2019
【交易混亂】李小加：交易系統故障屬技術問題 不涉及人為破壞
FOCUS06/09/2019
【FOCUS】「最精準民調」添侵侵頭痕 料緩兵換華增購農產品
生財有道06/09/2019
80後走出 Comfort Zone百萬開文青食店
國際動態06/09/2019
颶風蹂躪巴哈馬20死 總理：「世代毁滅」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金