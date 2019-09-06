【本港經濟】花旗降港今明年ＧＤＰ增長預測，零售旅遊業明顯受損

《經濟通通訊社６日專訊》花旗發表研究報告表示，將香港２０１９和２０２０年ＧＤＰ增

長預測分別下調至０﹒６％及１﹒４％，這是第四次下調預測，以反映香港零售和旅遊業已經明

顯受損。

報告指出，零售業數據在７月份創下三年來最差表現後，８月份可能繼續惡化，需要採取更

果斷的行動來解決根深蒂固的社會和經濟問題，而住房是關鍵挑戰。另外，儘管聯儲局的降息前

景，香港銀行同業拆息今年將保持高位，優惠利率將保持不變。（ｂｉ）

