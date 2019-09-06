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06/09/2019 16:31

【本港樓市】中原ＣＣＬ指數按周跌１﹒３４％，創１８周新低

　
　　《經濟通通訊社６日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８５﹒４５點，按周跌
１﹒３４％，創１８周新低，跌幅為１２周最大。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ
報１８７﹒１４點，創１８周新低，按周跌１﹒４５％，跌幅３４周最大。ＣＣＬ（中小型單位
）報１８５﹒８２點，創１８周新低，按周跌１﹒３４％，跌幅１２周最大。ＣＣＬ（大型單位
）報１８３﹒５８點，創１７周新低，按周跌１﹒３２％，跌幅５周最大。

＊ＣＣＬ八大指數齊跌２周，４０周以來首見＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，ＣＣＬ八大指數齊跌２周，是４０周，即
２０１８年１１月以來首見。中秋前樓價明顯加快向下調整，結束早前７周的窄幅回軟。但樓市
並非轉勢大跌，估計樓價重回今年初水平。
　　近兩周計，ＣＣＬ累跌１﹒５６％，ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌１﹒７１％，ＣＣＬ（中小型單位
）跌１﹒６０％，ＣＣＬ（大型單位）跌１﹒３６％，港島跌１﹒１７％，九龍跌３﹒４３％
，新界東跌０﹒７６％，新界西跌０﹒４２％。
　　ＣＣＬ、ＣＣＬＭａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣連跌２周，分別累跌１﹒５６％、
１﹒７１％及１﹒６０％。ＣＣＬ（大型單位）連跌３周共１﹒４６％，豪宅樓價連跌３周為
２８周以來首見。

＊政府撤回逃犯條例修訂，對樓價影響將在９月下旬反映＊

　　四區方面，九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８１﹒５９點，創２０周新低，按周跌３﹒０４％，
跌幅６７周最大，連跌２周共３﹒４３％。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６７﹒４９點，創１７
周新低，按周跌０﹒１２％，連跌５周共３﹒１２％，新界西樓價連跌５周為３７周以來首見。
港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９５﹒０９點，創７周新低，按周跌０﹒９８％，跌幅７周最大，連
跌２周共１﹒１７％。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９８﹒４６點，創４周新低，按周跌
０﹒７２％，跌幅５周最大，連跌２周共０﹒７６％。
　　今天公布的指數，根據今年８月２６日至９月１日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。
當中有八成的交易是在８月１２日至８月１８日簽臨時買賣合約，是５月６日美國宣布調高中國
商品入口關稅後第１４周市況。９月４日政府宣布撤回逃犯條例修訂，將軍澳日出康城９Ｂ期
Ｇｒａｎｄ　Ｍａｒｉｎｉ超額認購，對香港樓價的影響將會在９月下旬公布的ＣＣＬ開始反映

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